Singen vor 1 Stunde

Auf zu Kapelle und Kabarett: Auf der GEMS-Bühne geht es rund

Am Sonntag, 13. Juni, betritt Herrn Stumpfes Zieh und Zupf Kapelle die Open Air Bühne, am 17. Juni tritt der Freiburger Kabarettist Jess Jochimsen auf. Sein Programm passt erstaunlich gut in die Zeit.