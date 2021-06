Kreis Konstanz Nur für Abonnenten 06. Juni 2021, 12:52 Uhr

Tuner halten ganzen Landkreis auf Trab: Einsätze in Singen, Stockach und Konstanz

Während das fast wieder übliche Treffen am Freitag in Singen klein ausfiel, wurde Samstagnacht zum Schaulaufen für hunderte Tuningfans: Erst waren es über 300 Fahrzeuge am Einkaufszentrum in Singen, dann zogen die Tuner und Poser weiter nach Stockach und letztlich in die Konstanzer Innenstadt. Dabei wurden zahlreiche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung und gegen die Corona-Verordnung festgestellt.