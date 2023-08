Der Singener Stadtteil Bohlingen meldet sich nach der Corona-Pandemie eindrucksvoll zurück: Vier Tage lang wird während der Sichelhenke gefeiert. Endlich wieder im Zelt. Denn im vergangenen Jahr wurde zwei Tage lang ohne Festzelt gefeiert. Auch dieses Jahr gab es Änderungen am gewohnten Konzept: Endlich steht das eigene Lagergebäude, das Vereinen den Festbetrieb erleichtern soll. Das ist allerdings teurer geworden – statt anfangs geplanten 350.000 Euro stehen nun 500.000 Euro auf der Rechnung.

Die für Besucher wohl größte Änderung war an anderer Stelle: Es fehlt der Rummel. Woran das liegt, erklärte Ortsvorsteher und Sportvereins-Vorsitzender Stefan Dunaiski auf Nachfrage.

Singen Er ist Sensemann, sie Schnitterin: Die Müllers leben eine Tradition bei der Bohlinger Sichelhenke Das könnte Sie auch interessieren

Was bleibt, sind ein vielseitiges Programm und viele schöne Momente für die Besucher. Die Bohlinger Sichelhenke ist in den zurückliegenden Jahrzehnten zu einem überregional bekannten Fest geworden. Schon der Einmarsch zum Festauftakt zeigt die heimatliche Verbundenheit in Bohlingen, dabei wird die Erntekrone ans Zeltdach aufgezogen als Symbol der eingebrachten Ernte.

Auftakt am Freitag, 25. August

Die Sichelhenke startet traditionell mit der Erntekrone – und vielen Besuchern, das Festzelt ist gut gefüllt. Hier finden Sie alle Bilder vom Sichelhenken-Freitag.

O‘zapft is! CDU-Bundestagsabgeordneter Andreas Jung übernimmt diesen Part, damit die Besucher nicht auf dem Trockenen sitzen. | Bild: Rolf Hirt

Erste Höhepunkte am Samstag, 26. August

Viel Musik und viel gute Stimmung gab es am Samstag auf der Sichelhenke. Tagsüber fuhren auch 100 liebevoll gepflegte ältere Autos und Motorräder auf: Neben Party war auch ein Oldtimertreffen angekündigt. Hier finden Sie erste Bilder vom Sichelhenken-Samstag.

Oldtimer bestaunen kann man auch bei Regen, viele Besucher ließen sich nicht abschrecken und waren mit Regenschirm in Bohlingen. | Bild: Rolf Hirt

Anschließend feierten rund 2000 Menschen aus der Region im Festzelt – viele im Dirndl oder Lederhose. Vielleicht entdecken Sie bei diesen Bildern ein bekanntes Gesicht.

Bild: Rolf Hirt

Historische Marktgasse am Sonntag, 27. August

Schmecken, Hören und Sehen – das ist das Rezept der Bohlinger an der Sichelhenke in der Historischen Marktgasse mit bäuerlichen Spezialitäten und alten Handwerksberufen. Hier finden Sie alle Bilder vom Sichelhenken-Sonntag.

Verhungern musste man auf der Sichelhenke keinesfalls. | Bild: Rolf Hirt

Außerdem gibt es ein erstes Fazit der Großveranstaltung: „Wir erleben gerade ein turbulentes Fest mit sehr viel Arbeit, doch alle Ehrenamtlichen im ganzen Team sind über die Tage super motiviert“, sagt Lisa Jewko stolz. Sie gehört zum Vorstand des gastgebenden Sportvereins Bohlingen.

Großes Finale mit Senioren und Kindern am Montag, 28. August

Über 100 Kinder und die Rentnergemeinschaft feierten am Montagnachmittag zusammen am großen Heimatfest. Während Klaus Riedel vom Zirkus Klarifari die Kinder mit seinen Einlagen in Verzückung brachte, überraschte die Rentnergemeinschaft einen Ehrengast mit einem Geburtstagsständchen. Heinrich Schreiner, ein gebürtiger Bohlinger war zu seinem 101. Geburtstag in die Heimatgemeinde gekommen.

Bild: Rolf Hirt

Und 2024?

Ortsvorsteher Stefan Dunaiski macht Hoffnung, dass die Sichelhenke 2024 wieder mit gewohnten Höhepunkten glänzen kann: Es gebe bereits Gespräche mit einem Schausteller, der Interesse daran hat, langfristig bei der Sichelhenke einen Rummelplatz bereitzustellen.