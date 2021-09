von Rolf Hirt

Die Erfolgsgeschichte der Jugendfeuerwehren im Landkreis Konstanz geht weiter. Das wurde beim Aktionstag der zahlreichen Hilfsorganisationen in Bohlingen deutlich, denn das Interesse der Kinder und Jugendlichen für den Teamgeist in der Gemeinschaft ist ungebrochen. „Die Sicherung unseres Nachwuchses ist für uns eine wichtige Aufgabe, wir haben vor wenigen Tagen deshalb eine Kinder-Feuerwehr ab dem Grundschulalter gegründet“, sagte Frederik Kolb, Abteilungskommandant der Bohlinger Feuerwehr.

Das Element Wasser gehört bei den Jugendfeuerwehren immer zu einem Einsatz, hier die Jugendlichen aus Bohlingen vor einer sprudelnden Wasserfontäne. | Bild: Rolf Hirt

„Die komplette Führung der heutigen aktiven Bohlinger Ortswehr kommt genau aus dieser Jugend heraus, das tut uns Verantwortlichen persönlich schon gut, zu sehen, dass es vor 20 Jahren die richtige Entscheidung war, eine Jugendfeuerwehr zu gründen“, resümierte der damalige Jugendleiter Meinrad Müller am Rande des Aktionstages. Mehr noch: „Alle Feuerwehrleute, ob die ganz Jungen und die Ältesten, kommen super miteinander aus, ich bin nach wie vor Feuer und Flamme für die Bohlinger Feuerwehr“, sagte Lisa Klaiber, sie ist seit der Gründung im Jahre 2001 aktiv im Einsatz.

„Vom Erfolg des Aktionstages anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr waren wir echt überwältigt.“ Sven Knecht, Jugendgruppenleiter der Feuerwehr in Bohlingen | Bild: Rolf Hirt

Diese gute Laune, der Spaß für die Gemeinschaft waren an allen Stationen des Aktionstages zu sehen. Viele Familien aus dem gesamten Landkreis Konstanz nutzten die Lockerungen der Corona-Pandemie, um sich vor Ort auf dem Festplatzgelände in Bohlingen ein Bild von den zahlreichen Hilfsorganisationen zu machen.

Für die Kinder gab es Lerneffekte, sie konnten ihre Laufkarten an allen Stationen abstempeln lassen und sich von den ausgebildeten Fachleuten der Rettungsorganisationen informieren lassen. So durften die Kinder verschiedene Rettungsfahrzeuge und ein Feuerwehrauto von innen ansehen oder sich beim Katastrophenschutz über deren Einsätze informieren.

Es gab auch ernstere Stationen, Marion Aichler von der Notfallseelsorge im Landkreis Konstanz erklärte den Interessierten anschaulich wie sie Feuerwehrleuten Unterstützung geben, um belastende Ereignisse nach Einsätzen besser verarbeiten zu können. Auf großes Interesse stieß die Vorführung der Drehleiter der Singener Feuerwehr, ein Feuerwehrmann seilte sich dabei aus luftiger Höhe bei einem simulierten Einsatz mit einem Verletzten in einem Rettungskorb ab. Zwischen den Vorführungen bei herrlichem Sonnenschein musizierte der Musikverein, und bei guter Bewirtung gab es viele Gespräche.

Hunde zum Anfassen für die Kinder: Die DLRG, Ortsgruppe Radolfzell, demonstrierte beim Aktionstag in Bohlingen den Besuchern anschaulich den Einsatz der Rettungshunde. | Bild: Rolf Hirt

Wasser und Feuerwehr gehören zusammen, die Vorführung der DLRG – der Aufbau einer Flachseilbrücke über die angrenzende Aach – lockte viele Besucher an. Ingo Sterk von der Ortsgruppe Engen erläuterte, wie die Brücke mit viel technischem Verständnis der Einsatzkräfte aufgebaut wurde. Die DLRG, Ortsgruppe Radolfzell, ist auf den Einsatz von Rettungshunden spezialisiert, die Hundeführer zeigten wie die Hunde in verschiedenen Gebieten nach Menschen suchen und diese nach menschlicher Witterung aufspüren. Sven Knecht, Abteilungs-Jugendwart der Bohlinger Jugendfeuerwehr war voll des Lobes über den Aktionstag: „Wir sind vom Zuspruch der Besucher überwältigt.“