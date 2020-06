Die Steuerungsgruppe der Museumsnacht Hegau-Schaffhausen, bestehend aus den Städten Singen, Schaffhausen, Neuhausen am Rheinfall und Stein am Rhein, sowie dem Kanton Schaffhausen und dem Verein Agglomeration Schaffhausen, sagen die diesjährige Austragung der Museumsnacht ab. Die teilen die Veranstalter in einer Pressemitteilung mit.

Aufgrund der in Deutschland und der Schweiz von den jeweiligen Behörden verfügten Anordnungen und Empfehlungen von Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus kann die grenzüberschreitende Kunst- und Kulturveranstaltung nicht durchgeführt werden.

Die Museumsnacht verzeichnet jährlich rund 25‘000 Besuche in rund zehn Städten und Gemeinden mit bis zu 80 Veranstaltungsorten. Viele Kunstbegeisterte besuchen während des Abends mehrere Veranstaltungen in verschiedenen Gemeinden auf beiden Seiten der Grenze. Aufgrund der Gesamtzahl an Teilnehmenden und ihrer Reisetätigkeit wäre die Durchführung von effektiven Schutzmaßnahmen, insbesondere für ältere Personen bzw. für Personen die verschiedenen Risikogruppen angehören, nicht gewährleistet.

Gemeinsam sehen die Veranstalter der Museumsnacht Hegau-Schaffhausen einer Durchführung am Samstag, 18. September 2021 optimistisch entgegen.