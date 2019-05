Die Singener Museen und Galerien haben sich am Internationalen Museumstag beteiligt. Wieder eingeweiht wurde zu diesem Anlass die „Brunnenstube“, ein Kunstwerk von Roman Signer, das seit der Landesgartenschau 2000 in einem ehemaligen Wasserreservoir am Ambohl beheimatet ist. Rundgänge zur Kunst im öffentlichen Raum und Führungen sowie Mitmachaktionen in den Museen komplettierten das umfangreiche Programm. Die Singener Maler sind mit einer neuen Stadtgartengalerie nun bis zum Herbst im öffentlichen Raum zu sehen.

Oberbürgermeister Bernd Häusler (links) eröffnet den Museumstag beim Alten Wasserreservoir am Ambohl (im Hintergrund), wo das Kunstwerk „Brunnenstube“ von Roman Signer wieder zu sehen ist. | Bild: Gehrmann-Röhm, Susanne