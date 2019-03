Jury und Publikum haben am Sonntagnachmittag ihren Närrischen Ohrwurm gewählt und dabei die "Kellerspatzen und Freunde" aus Engen mit einem zweiten Platz gewürdigt. "Man muss es krachen lassen" lautete der Titel der Kellerspatzen und nach den Punkten der Jury lagen sie zunächst gleichauf mit den Siegern, der Gruppe "EMB² & Die Aulendorfer", die einen eingängigen, wahren Fasnachtsohrwurm präsentierten.

Jury darf erstmals mitentscheiden

Zum ersten Mal in der Geschichte des Närrischen Ohrwurms, der am Fasnachtssonntag zum zwölften Mal stattfand und live im SWR übertragen wurde, durfte auch die Jury bestehend aus Hansy Vogt, Alexandra Hofmann und Sven Hieronymus ihre Punkte vergeben. Die Zuschauer stimmten letztendlich per Telefon in der gleichen Reihenfolge ab, wie zuvor die Jury.

Sven Hieronymus, Alexandra Hofmann und Hansy Vogt (von links) durften als Jury erstmals beim Närrischen Ohrwurm auch Punkte vergeben. Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Als Lokalmatadoren hatten die "Kellerspatzen und Freunde" aus Engen einen großen Fanclub dabei, was sich nach ihrem Auftritt durch den tosenden Applaus widerspiegelte. Thomas Gaisser von der Narrengemeinde Blumenzupfer aus Singen drückte vor Bekanntgabe der Gewinner auch feste die Daumen. "Mir haben aber auch die Aulendorfer super gefallen", sagte er zu Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein.

Von 45 Bewerbern durften acht auftreten

Voraussetzung für die Teilnahme waren eingängige, fastnächtliche und handgemachte Stücke, Coversongs waren ausgeschlossen. Acht Bands waren aus 45 Bewerbungen ausgewählt worden. Auf Platz drei landete Friedel Kehrer – a Bronnweiler Weib" aus Reutlingen-Bronnweiler, die mit ihrer wunderschönen, glasklaren Stimme den ruhigen Song "Dr Bauer" vortrug.

In der Abstimmungspause gab es ein Wiedersehen mit den Vorjahressiegern, der "Peng Gang" aus Lauchringen. Sie hatten ihren rockigen Hit "Salli, Salli" mit im Gepäck. Die Preise für die Sieger sind ein professionelles Musikvideo für die Erstplatzierten, eine CD-Produktion für die Kellerspatzen und ein Profi-Fotoshooting für Friedel Kehrer.

Teilgenommen haben außerdem "Alarm" aus Ostfildern, "Peter Pinsel" aus Freiburg und Köndringen, "Hännes" aus Wissen/Sieg, "Feger" aus Bonndorf-Wellendingen und "Die Meenzer Zibbelkappe" aus Mainz.