Nach Polizeiangaben fuhr eine 37-jährige Frau mit ihren vier Kindern im Alter von zwei bis elf Jahren von Singen in Richtung Tengen. Zwischen Binningen und Storzeln war die Frau nach eigenen Angaben abgelenkt, als sie in der Mittelkonsole etwas nachschaute. Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem Auto einer 34-jährigen Frau zusammen. Diese wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Hilzingen befreit werden. Die beiden Frauen und die vier Kinder erlitten schwere Verletzungen. Nach der Erstbehandlung durch die mit Notärzten und mehreren Rettungswagen eintreffenden DRK-Einsatzkräfte wurden die Verletzten in umliegende Kliniken gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die B 314 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden. An den Autos entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.