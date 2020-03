Die Erzählzeit ohne Grenzen ist längst eine Erfolgsgeschichte. Vom 26. März bis 5. April lesen bei der elften Auflage 38 Autorinnen und Autoren in 46 Städten und Gemeinden. „Das ist neuer Rekord“, verrät die Singener Büchereileiterin Monika Bieg als Mitorganisatorin. Unter den Autoren sind mit Terézia Mora und Lukas Bärfuss auch zwei Büchner-Preisträger.

Die Veranstalter rund um die beiden Programmleiter Monika Bieg und Oliver Thiele, Bereichsleiter der Bibliotheken Schaffhausen, haben jetzt das Programm vorgestellt und wollen sich vom Corona-Virus nicht stoppen lassen: „Wir gehen derzeit davon aus, dass die Veranstaltung normal stattfindet“, sagt Thiele im Blick auf die Ausbreitung des Virus in Deutschland und der Schweiz.

Seit zehn Jahren werden Grenzen überwunden

Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler blickte in seiner Begrüßung kurz auf die Geschichte der Erzählzeit, die im Jahr 2010 zum ersten Mal grenzüberschreitend durchgeführt worden war. Damals waren 20 Städte und Gemeinden beteiligt. Mittlerweile sind ganz viele Gemeinden hinzugekommen und: „Immer mehr Orte kommen auf die Organisatoren zu, weil sie Teil der Veranstaltung werden möchten“, verrät Monika Bieg. Gut funktioniert offenbar auch die Wanderung von Schweizern zu Leseorten in Deutschland und umgekehrt. „Gerade dies ist erwünscht“, so Häusler. Im letzten Jahr waren über 5000 Besucher zu den Veranstaltungen gekommen.

Autor Fank Goosen kommt zur Eröffnung der Erzählzeit ohne Grenzen am 26. März in die Singener Stadthalle. | Bild: SK-Archiv

In Form eines „subjektiv gefärbten Schnelldurchlaufs“, wie Monika Bieg es formulierte, stellten sie und Oliver Thiele einen Teil der Autorinnen und Autoren kurz vor. Dafür hatten sie diese in passende Kategorien einsortiert. Bei der Eröffnung, die dieses Jahr am Donnerstag, 26. März, in der Stadthalle Singen stattfindet, liest der Autor und Kabarettist Frank Goosen als bekennender Fußballfan aus dem Ruhrgebiet in diesem Fall aus seinem neuen Buch über die Beatles. Moderiert wird der Abend vom Schweizer Kabarettisten Bernd Kohlhepp, der manchen vielleicht als „Herr Hämmerle aus Bempflingen“ aus dem Fernsehen bekannt sein mag. Dazu gesellt sich die Berliner Band „Good Bait“, die für ihren Soundtrack zum Film „Oh Boy“ mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurden.

Sorgen für jazzige Klänge zur Erzählzeit-Eröffnung: Die Berlinder Band Good Bait mit Saxophonist Markus Ehrlich, Johannes von Ballestrem am Piano, Bassist Tom Berkmann und Schlagzeuger Philipp Schaeper. | Bild: Marcus Wend

In der Kategorie „Preisgekrönt“ sind die Büchner-Preisträger Terézia Mora und Lukas Bärfuss dabei, aber auch die Schweizerin Pascale Kramer, die 2017 den „Schweizer Grand Prix Literatur“ erhalten hat. „Ein ganz starkes Debüt habe die junge Autorin Miku Sophie Kühmel mit ihrem Roman Kintsugi abgeliefert“, so Monika Bieg. Auch Raphaela Edelbauer, Tonio Schachinger und Benjamin Quaderer gehören zu den jungen Autoren mit großartigen Erstlingen.

Um Krieg und Zerstörung geht es in den Romanen von Andrej Kurkow und Christoph Poschenrieder. In der Kategorie „Grenzerfahrungen“ ist Stefanie de Velasco mit von der Partie. Sie gibt in ihrem Roman „Kein Teil der Welt“ Einblicke in die Welt der Zeugen Jehovas. Max Goldt gehört für Thiele und Bieg in die Kategorie „Von Schelmen und Abenteurern“. Monika Bieg formuliert es so: „Er ist auf jeden Fall eine Klasse für sich.“