von Sandra Bossenmaier

Richtig viel los war am Mittwochnachmittag in und vor der Pfarrscheuer der Kirche St. Bartholomäus. Der Grund dafür war die geöffnete Kleiderkammer des Unterstützerkreis Flüchtlingshilfe Rielasingen-Worblingen (UFRW). Gut erhaltene Kleidung, Hygieneartikel und Spielsachen: Geflüchtete und Menschen in Notlage dürfen sich hier nach Herzenslust bedienen und mitnehmen, was ihnen gefällt. Ermöglicht wurde das Angebot durch Spenden von Bürgern.

Es kamen Berge von Kleidungsstücken zusammen. Geflüchtete dürfen nehmen, was sie wünschen.

Frau mit zwei Kindern ist in Deutschland, ihr Mann in der Ukraine

Alla Kuznetsova ist eine junge Frau aus der Ukraine. Sie stammt aus dem Dnepr-Gebiet und hat eine dramatische Flucht aus ihrer Heimat hinter sich. Jetzt ist sie in Sicherheit. Sichtlich ergriffen und den Tränen nahe drückt sie den freiwilligen Helfern ihre Dankbarkeit für die Unterstützung vor Ort aus. Ohne diese würde sie sich verloren fühlen, sagt sie und berichtet, dass der Ehemann und Vater ihrer beiden Kinder in der Ukraine geblieben ist. „Ich fühle die Verbundenheit der Menschen in Deutschland mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine“, so die junge Frau dankbar.

Helferkreis stand fast vor der Auflösung. Dann kam der Krieg in der Ukraine

Als der Helferkreis im Sommer 2014 gegründet wurde, bot man hauptsächlich den aus Syrien geflohenen Menschen Hilfe und Unterstützung an. Vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine stand der Helferkreis fast vor seiner Auflösung, wie Thomas Fröhlich berichtet. Jetzt wird dieser Helferkreis mit aktuell rund 30 Helfern aus traurigem Anlass wieder richtig aktiv, die meisten der ehrenamtlichen Helfer sind Frauen. „Ich bin überwältigt von der Hilfsbereitschaft und dem ehrenamtlichen Engagement“, sagte auch Bürgermeister Ralf Baumert voller Dank für den Unterstützerkreis.

Mona Martin hilft der Kolpingsfamilie Rielasingen bei der Kuchenausgabe in der Pfarrscheuer.

Die Kleiderkammer in den von der Katholischen Kirchengemeinde St. Bartholomäus zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten hat mittwochs von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Parallel zur Kleiderkammer bietet die Kolpingsfamilie Rielasingen eine Auswahl an Kuchen und Getränken an. Dabei sollen nette Gespräche entstehen und neue Kontakte geknüpft werden.