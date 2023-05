Ein außergewöhnlicher Diebstahl bereitet der Polizei Singen derzeit Kopfzerbrechen. In der Nacht von Freitag, 12. Mai, auf Samstag, 13. Mai, wurden in Rielasingen-Worblingen im Bereich der Hardberghalle an zehn geparkten Fahrzeugen die Kennzeichen entwendet. Kurios ist dabei, dass jeweils nur die hinteren Nummernschilder gestohlen oder gewaltsam samt Kennzeichenhalterung herausgerissen wurden, teilte die Polizei nach den Vorfällen mit.

Die Suche nach dem Warum und die Schadenshöhe

Gibt es dazu bereits weitere Erkenntnisse? Auf Nachfrage informiert Tatjana Deggelmann, Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, dass die Ermittlungen zu dem Fall aktuell noch laufen. Zu den möglichen Beweggründen für die Diebstähle hält sich Deggelmann aber bedeckt. „Von einfachem Unfug bis zu gezielten Aktionen kann es sich hierbei um alles handeln“, antwortete sie auf die Frage, ob die TÜV-Plaketten das Ziel der Diebe sein könnten.

Auch im Rathaus der Doppelgemeinde wird über die Motive der Diebe gerätselt. „Wir können uns nicht erklären, warum man sowas macht“, sagt Thomas Niederhammer in Vertretung von Bürgermeister Ralf Baumert.

Da teilweise auch die Kennzeichenhalterungen herausgerissen wurden, geht die Polizei derzeit von einem Gesamtschaden von mehreren hundert Euro aus, so Deggelmann.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die Hinweise zu dem oder die Täter machen können. Zeugen melden sich beim Polizeiposten in Rielasingen-Worblingen unter der Telefon 07731 917036.