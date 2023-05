Die Polizei Singen sucht Zeugen, die Hinweise zu einem außergewöhnlichen Diebstahl machen können. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Rielasingen-Worblingen im Bereich der Hardberghalle an zehn geparkten Fahrzeugen Kennzeichen gestohlen. Bemerkenswert ist dabei, dass nicht ganze Kennzeichensätze wegkamen, sondern immer nur die hintern Nummernschilder – auf denen bekanntlich die TÜV-Plakette angebracht ist.

Einige der Nummernschilder wurden, wie die Polizei in einer Pressemitteilung weiter bekanntgibt, sogar gewaltsam samt Kennzeichenhalterung herausgerissen. Der Gesamtschaden ist aktuell noch Teil der Ermittlungen. Falls, so die Mitteilung weiter, Hinweise zur Täterschaft bekannt werden, sollten diese dem Polizeiposten in Rielasingen-Worblingen unter Telefon 07731/917036 übermittelt werden.