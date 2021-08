von Sandra Bossenmaier

Professor Zuckerbein ist Wissenschaftler. Er entwickelte einen ganz besonderen Automaten, den sogenannten Wertvoll-o-Mat. Mithilfe dieser Erfindung werden alle Menschen wertvoll. Mit dieser Geschichte starteten mehrere Kinder in die Sommerferien.

Und rund um sie sollte es sich auch im Folgenden drehen. Entwickelt hatte das kleine Theaterstück mit musikalischen Elementen die Evangelische Johannesgemeinde Rielasingen-Worblingen und die Evangelische Südstadtgemeinde Singen. Außerdem stellten sie gemeinsam eine Spielaktion für die teilnehmenden Kinder auf die Beine.

Wertevermittlung auf spielerische Weise

An mehreren Tagen durchspielten rund 75 Kinder in kleinen Gruppen zwölf Spielestationen, um wertvolle Münzen für den Wertvoll-o-Maten zu sammeln. Der Spielplatz neben der Johanneskirche in Rielasingen und ein Spielplatz der Baugenossenschaft Oberzellerhau in Singen verwandelten sich dafür in einen Spielparcours. Unter anderem durften die Kinder Dosenwerfen, Geschicklichkeitsspiele und Konzentrationsübungen durchlaufen.

Singen Im Singener Süden gibt es einen Spielplatz für echte Abenteurer Das könnte Sie auch interessieren

„Unser Motto lautet: Du bist wertvoll“, erklärte Saskia John, Diakonin der Johannesgemeinde. Diese Botschaft sollten die teilnehmenden Kinder hören und erfahren. Mit den erspielten Münzen konnten die Kinder den Automaten von Professor Zuckerbein befüllen und am Ende spuckte dieser für jedes Kind Süßigkeiten aus.

Corona erschwert Planung

Als lebendige Kirchengemeinden wolle man mit gebündelten Kräften in Singen und in Rielasingen-Worblingen präsent sein und den Kindern im Rahmen des Sommerferienprogrammes etwas bieten, berichtete Saskia John. Bereits im Januar habe man sich Gedanken gemacht, was man trotz Corona anbieten könne.

Die wegen der Pandemie schwer planbare Situation und die nötigen Sicherheitsmaßnahmen hätten es aber nicht einfach gemacht, wie John berichtete. Am Ende sei ein sicheres Konzept entstanden, bei dem die Kinder im Freien zwar für sich alleine die Stationen bespielten, alle gemeinsam hatten jedoch dasselbe Ziel.