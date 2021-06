Wer schon mal ein Tier vermisst hat, weiß wie es Nadine Hahn von der Sozialstation St.Verena in Rielasingen-Worblingen geht. Sie sucht ihren entflogenen Graupapagei Coco. Nadine Hahn hat das Graupapageienpaar Kiki und Coco seit zehn Jahren und von klein auf. Der Hahn Coco ist am Dienstag, 23. Juni ausgebüxst und seine Partnerin Kiki und die Besitzerin vermissen ihn sehr. Suchanzeigen in den sozialen Medien und Suchplakate brachten bisher keinen Erfolg.

Hier sind sie noch vereint: Das Graupapageienpaar Kiki und Coco.

Die Kolleginnen von Nadine Hahn und auch Menschen, die die Anzeige gesehen haben, machten sich am Hardberg auf die Suche. Viele würden mitfiebern und nachfragen, ob der Ausgeflogenen gefunden worden sei, berichtet Hahn. „Bisher hat ihn niemand entdeckt, dabei müsste so ein Exot doch auffallen“, so die verzweifelte Besitzerin, die hofft, über den SÜDKURIER ihren Papagei wiederzufinden. Nadine Hahn ist unter der E-Mail-Adresse N.Hahn@gmx.de zu erreichen. Bleibt zu hoffen, dass Coco bald wieder auftaucht.