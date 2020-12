von Ingeborg Meier

Die Anwohner der Ortsdurchfahrt Rielasingen, insbesondere die am stärksten vom Verkehrslärm geplagten Anrainer an der Ramsener Straße, können sich ein Stück weit entspannt zurücklehnen: Es ist so gut wie sicher, dass bald ganztägig Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit nicht mehr nur im Ortskern, sondern entlang der ganzen Bebauung gilt. Der fortgeschriebene Lärmaktionsplan zeigt, dass die Schallwerte und die hohe Lärmbetroffenheit für eine Genehmigung vorliegen.

„Ein langer Kampf“

„Es war ein langer Weg, ein langer Kampf“, beschied Bürgermeister Ralf Baumert erleichtert die in der Ratssitzung anwesenden und auch online zugeschalteten Bürger. Die Handhabe für das Tempolimit liefert der fortgeschriebene Lärmaktionsplan. Ihn hat der Gemeinderat nun einstimmig beschlossen.

In Kürze wird der Antrag für die Geschwindigkeitsbegrenzung gestellt. Das Landratsamt, das für die Anordnung der Maßnahme zuständig ist, und das Regierungspräsidium Freiburg haben bereits bei der Anhörung der Träger öffentlicher Belange die prinzipielle Zustimmung erklärt.

15.000 Fahrzeuge pro Tag

Rund 15.000 Fahrzeuge fahren täglich durch Rielasingen. 8000 davon fallen unter die sperrige Bezeichnung Ziel- und Quellverkehr, 7000 weitere fahren über die Ramsener Straße Richtung Grenze. Für letztere verlängert sich in Zukunft die Fahrzeit rechnerisch um eine Minute, wenn Tempo 30 gilt. Ebenfalls eine Minute länger fährt man dann von der Ortsmitte zum Ortsausgang Richtung Singen.

Dass der Durchgangsverkehr dann durch andere Straßen fließt, brauchen die Bewohner der Restgemeinde nicht zu befürchten. Es gibt keine vernünftigen alternativen Strecken. Die Frage von Rudi Caserotto, ab wann das durchgängige Tempo-Limit gelten wird, konnte Alexander Colloseus nicht sicher beantworten. Colloseus ist der Projektleiter der für die Erstellung des Lärmaktionsplans verantwortlichen Ingenieurgesellschaft Fichtner Water & Transportation.

Nach den Stellungnahmen der Behörden hoffe er auf eine zügige Entscheidung innerhalb der nächsten Monate, so Colloseus. Mittelfristig setzt der Lärmaktionsplan weitere Ziele: Flüsterbeton zum Beispiel, der laut Ratsherr Wieland Spur den Lärm um die gleichen Werte reduziere wie ein Tempo-30-Limit. Dass schnell ein Belagswechsel erfolgen können, schloss Colloseus insbesondere im Hinblick auf den guten Zustand der Ramsener Straße aber so gut wie aus. Ebenso das von Jana Akyildiz zur Sprache gebrachte Durchfahrtsverbot für Lastwagen.

Ortsumfahrung ist wieder Thema

Den Schwerlastverkehr aus dem Ort zu bekommen – dafür sah auch Bürgermeister Ralf Baumert nur eine Chance, wenn die Aachtalgemeinde tatsächlich eine Umfahrungsstraße bekommt. Der Schwerlastverkehr sei der Grund dafür, dass jüngst eine Ortsumfahrung wieder Aufnahme in den Generalverkehrsplan Baden-Württemberg gefunden habe.