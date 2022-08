von Sandra Bossenmaier

Zum Auftakt der Sommerferien gab es im Jugendtreff Juca 60 ein Kinderfest. Rund um das Juca waren verschiedene Stationen aufgebaut, an denen auch die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendförderteams der Gemeinde vertreten waren. Das hat es wohl so noch nicht gegeben: Viel mehr Kinder als erwartet kamen zum Spielen, Toben, Spaß haben sowie um ihre Kuscheltiere von der Teddyambulanz unter Leitung von Kristina Korsake ärztlich versorgen zu lassen.

Auch ein Eis lockte – das gab es von b.free für jeden gratis. 150 leckere Fruchteis waren vorrätig aber schnell vergriffen. So wurde von Jugendreferent Dennis Bräuer mehrfach Nachschub von dem eiskalten Genuss besorgt.

Nach über zweijähriger pandemiebedingter Pause setzt das Rotary-Präventionsnetzwerk b.free im Landkreis Konstanz seine Projektarbeit fort. Mitunter geht es bei der Arbeit von b.free um Alkoholmissbrauch: b.free setzt sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol lernen und dass die Öffentlichkeit für das Thema Jugendschutz sensibilisiert wird.

Mehr Besucher als erwartet kamen zum Kinderfest, am b.free-Stand gab es leckere Saft-Cocktails. | Bild: Sandra Bossenmaier

Wie es in einer Stellungnahme der Koordinationsstelle beim Landkreis Konstanz heißt, werde man nach den Sommerferien vor allem die schulische Präventionsarbeit unter dem Titel „b-free-school“ fortsetzen. Dabei werden klassenübergreifend Workshops zu verschiedenen Themen angeboten, für die sich Schüler besonders interessieren. Diese reichen von Infos zu Suchtmitteln wie Tabak, Cannabis, Alkohol, gehen über Gefahren übermäßigen Medienkonsums und schließen mittlerweile auch Themen wie gesunde Ernährung ein.

Viel Lob für Veranstaltung von den Kindern

Aber erst einmal gab es landkreisweit am letzten Schultag eine Eisspendenaktion, so auch beim Kinderfest in Rielasingen-Worblingen. Am Stand von b.free mixte Sabrina Spöri unzählige Saft-Cocktails. Die Festbesucher standen Schlange, um einen der kreativen Cocktails – selbstverständlich ohne Alkohol – zu erhalten.

Es gab viel Lob für das Kinderfest von den Kindern selbst. Kinderrätin Stella Wegeng fand die Veranstaltung klasse und hatte in der Schule vorab Werbung dafür gemacht.