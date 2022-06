Engen vor 1 Stunde

Saftladen der Extraklasse: Wie Schüler beim Mixen von alkoholfreien Cocktails Mengenlehre pauken

So cool kann Mathe sein! Ein neues Präventionsprojekt der Schulsozialarbeit mit dem Saftladen von b.free an der Grundschule Engen erntet viel Lob: „Dass es so gut läuft, hätte ich nicht gedacht.“