von Sandra Bossenmaier

Das Naturbad Aachtal in Worblingen wird erst am Sonntag, 20. Juni, mit Verspätung in die diesjährige Freibadsaison starten. Voraussetzung dafür ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Konstanz nicht wieder über 100 steigt.

Bereits einen Monat vor Öffnung des Naturbades öffnet der Kiosk seine Bewirtung. | Bild: Sandra Bossenmaier

Der Kioskbetrieb mit Bewirtung startet dagegen bereits am Freitag, 28. Mai. Hier gelten dann dieselben Regeln wie für die Gastronomie. Wie bereits im vergangenen Jahr müssen die Hygienemaßnahmen und Corona-Auflagen des Landes Baden-Württemberg beachtet werden.

„Regelung nicht nachvollziehbar“

Der Zugang zum Bad ist nur nach Vorlage eines aktuellen negativen Corona-Tests möglich. Ausgenommen hiervon sind vollständig Geimpfte und Genesene. „Diese Regelung ist für mich nicht nachvollziehbar, da sich die Besucher im Freien bewegen, die Besucherzahl begrenzt ist und die AHA-Regeln einzuhalten sind“, sagt Ralf Baumert, Bürgermeister von Rielasingen-Worblingen. Er wünscht sich eine Nachjustierung seitens des Stuttgarter Ministeriums.

Wie gehabt wird es ein Online-Buchungssystem für die Eintrittskarten zum Naturbad geben. Und wer als registrierter Kunde fünfmal den Eintritt darüber bucht, erhält auf die nächsten Buchungen einen Rabatt in Höhe von 15 Prozent. Jahreskarten, Familienkarten oder Punktekarten werden dieses Jahr nicht angeboten. Zu dem bekannten Abendtarif wird in diesem Sommer eine Vormittagskarte neu eingeführt.

Umbaumaßnahmen beendet

Die Technik im Worblinger Naturbad Aachtal läuft und kleine Umbaumaßnahmen sind beendet. Neu im Nichtschwimmerbereich ist ein mit Kies befüllter Badebereich mit Zutrittsmöglichkeiten ins Becken.

„Wir erhoffen uns dadurch einen sicheren Zutritt“, so Bürgermeister Baumert. Denn aufgrund des naturbelassenen Wassers, mit dem das Bad, das am Fuße des Schienerberges liegt, hauptsächlich befüllt wird, lässt sich das Absetzen von rutschigen Algen am Beckenboden nicht ganz vermeiden.