Der Anblick eines vermähten Rehs ist mindestens unschön, wenn nicht sogar grausam. Denn vermäht bedeutet nicht weniger als dass das kleine Tier mit den hübschen weißen Punkten, das erst wenige Tage auf der Welt ist, von einer meterlangen Mähmaschine erfasst und getötet wurde. „Das Ergebnis ist Gulasch“, wie Kreisjägermeister Kurt Kirchmann trocken beschreibt. Ein solches Ergebnis hat neulich eine Spaziergängerin beim Sielmann-Weiher in Worblingen gesehen und sich nach einigen Gesprächen mit Verantwortlichen auch an den SÜDKURIER gewandt. Denn sie findet: „Das ist Tierquälerei.“ Dabei gebe es doch für genau solche Fälle mit der Rehrettung einen kostenlosen Service.

Tatsächlich sind die Ehrenamtlichen der Rehrettung Hegau-Bodensee seit Wochen nahezu jeden frühen Morgen im Einsatz, um Rehkitze vor dem Mähen aus hohem Gras zu retten.

Erfolgsquote liegt aus der Luft bei 85 bis 90 Prozent

Ganz vermeiden lässt sich der Tod eines Rehkitz nicht, sagt Barbara Schmidle. Sie ist Vorsitzende des Vereins, der sich vor fünf Jahren gegründet hat, um Kitze vor dem Vermähen zu bewahren. Denn die Kitze würden sich sehr gut in dem hohen Gras verstecken und, besonders wenn sie sehr jung sind, an den Boden drücken. Doch die Erfolgsquote liege bei 85 bis 90 Prozent. 2019 wurden 186 Kitze gerettet, dieses Jahr waren es bereits 69 Einsätze.

Mit drei Drohnen sind die Ehrenamtlichen im Landkreis Konstanz, aber auch in umliegenden Landkreisen unterwegs. Mit Hilfe der integrierten Wärmebildkameras können sie die warmen Tierkörper in der kühlen Umgebung erkennen. Dann können Helfer das Kitz einkreisen und in einem Sack in Sicherheit bringen, bis die Wiese gemäht ist. Anschließend wird das Kitz wieder freigelassen und kann mit seiner Mutter zusammenfinden, die meist nicht weit entfernt ist.

Tarnung ist beim Mähen ein Nachteil

Beim Mähen geraten Natur, Mensch und Ökonomie in einen Konflikt: Das Kitz ist eigentlich optimal getarnt, um im Gras sicher zu sein vor Raubvögeln. Doch der Feind hat sich gewandelt. Seit vielen Jahren übernehmen Maschinen das Mähen – und diese werden immer größer. Die Intensivierung der Landwirtschaft nimmt zu. Das sei eine Entwicklung, zu der auch jeder einzelne Verbraucher beitrage, sagt Schmidle. Bei den heutigen Mähmaschinen habe ein Kitz im Gras quasi keine Überlebenschance.

Rehkitze drücken sich ins hohe Gras und sind damit kaum sichtbar. | Bild: Rehrettung Hegau-Bodensee e.V.

„Die Landwirte sehen das tote Kitz erst, wenn sie das Heu aufschütteln. Oder wenn Raubvögel darüber kreisen“, sagt Kreisjägermeister Kurt Kirchmann. Er ist bei einigen der Einsätze dabei und spricht für die Jäger, die als Pächter mitverantwortlich für das Wild sind.

Schon früher sind Landwirte am Vorabend eines Mähens die Felder abgegangen, um Kitze zu retten. Kurt Kirchmann erinnert sich, wie er einst Vogelscheuchen aufgestellt hat, die Rehe vergrämen sollten. Doch obwohl es heute mit Drohnen viel bessere Hilfsmittel gibt, sterben weiterhin Kitze.

Manche Landwirte sind unbelehrbar. Dann droht eine Geldstrafe

„Jedes Kitz, das vermäht wird, fehlt“, sagt der Kreisjägermeister. Dabei sehe das Tierschutzgesetz vor, dass kein Wirbeltier grundlos getötet werden dürfe. Er komme selbst vom Land und habe schon einmal ein Kitz vermäht, das lasse sich nicht immer vermeiden. Doch wenn jemand immer wieder Rehkitze töte, ohne entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, ärgere ihn das. Deshalb scheue er sich nicht, unbelehrbare Landwirte anzuzeigen: „So ein getötetes Kitz kann den Landwirt bis zu 2000 Euro kosten“, sagt Kirchmann. Er hofft, dass sich solche Konsequenzen herumsprechen, damit sich künftig noch mehr Landwirte und Jagdpächter bemühen.

Es geht nicht nur um ein Tier: Rekord waren zehn Kitze in einer Wiese

Die Rehrettung Hegau-Bodensee hat mit ihren rund 25 aktiven Rehrettern vor allem ein Ziel: Kitze vor dem Vermähen zu bewahren. Denn ihnen gehe es allein ums Tierwohl. Der Verein legt Wert auf ein enges und gutes Miteinander mit Landwirten und Jägern. „Ideal ist es, wenn wir mit dem Landwirt und Jäger vor Ort sind“, sagt Vorsitzende Barbara Schmidle. Dabei sei es für die Ehrenamtlichen umso einfacher, je besser sich die anderen auskennen: In manchen Wiesen ist die Wahrscheinlichkeit besonders hoch, dass darin Kitze liegen. Zum Beispiel nahe eines Waldrandes. Zuletzt hätten sie bei einem Einsatz sogar zehn Rehkitze retten können.

Seit Ende April und bis Ende Juni sind die Drohnen-Teams ab 4.30 Uhr unterwegs. „Da steckt sehr viel persönliches Engagement dahinter“, sagt Schmidle. Das Steuern der Drohne braucht einen speziellen Führerschein und Erfahrung. Der Einsatz der Rehrettung ist für Landwirte kostenlos. Der Verein freut sich aber über Spenden, etwa um die Ausrüstung zu finanzieren.

Ehrenamtliche können nicht immer helfen. Was den Landwirten dann bleibt

Ein Manko des Ehrenamts: Die Rehretter arbeiten in ihrer Freizeit. „Wir versuchen die Anfragen anzunehmen, so oft es geht“, erklärt die Vereinsvorsitzende. Doch die Anfragen sind meist kurzfristig und gehäuft: Viele Wiesen sollen zur gleichen Zeit gemäht werden. Deshalb sei das Absuchen mit einer Drohne nicht immer möglich. „Wichtig ist, Maßnahmen zu ergreifen. Die Rehrettung mittels Drohne und Wärmebildkamera ist eine davon, aber nicht die einzige“, sagt Barbara Schmidle. Notfalls müssten die Verantwortlichen wie früher die Felder abgehen und dabei genau hinsehen. Hunde können dabei helfen, müssen laut Kurt Kirchmann aber eine sehr gute Nase haben.

Spaziergängerin kritisierte Tierquälerei: Was die Polizei zu diesem Fall sagt

Im Fall des Rehkitz, das neulich am Sielmann-Weiher bei Worblingen gestorben ist, erklärt die Polizei übrigens auf Nachfrage: „Diesem Landwirt kann man keine Vorwürfe machen.“ Denn er habe mit dem Jagdpächter entsprechende Maßnahmen getroffen. Die zuständige Schutzpolizeikommission Gewerbe/Umwelt mit einem Sitz in Singen habe seit Jahren eine gute Zusammenarbeit mit Landwirten im Hegau.

