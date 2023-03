SÜDKURIER-Redakteurin Angelika Wohlfrom ist auf dem Weg nach Hause, als sie den Qualm wahrnimmt, der weit in den Himmel steigt. Schon Richtung Mittelzell kann sie am Dienstagabend, 7. März, gegen 19.20 Uhr den Feuerschein sehen, der das Ufer der Insel Reichenau erleuchtet.

Hinter Niederzell nach dem Sportplatz scheint es in der Bucht des Strandbads zu brennen. Sie macht sich auf den Weg und folgt den Feuerwehrfahrzeugen, die in Richtung des Brandes rasen. Nicht nur die Sirenen sind zu hören, auch das Knacken und Knistern der Feuersbrunst.

Die Feuerwehrleute sind vor Ort und machen sich an die Arbeit. | Bild: Angelika Wohlfrom

Telefonisch gibt Thomas Baumgartner, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Reichenau, eine erste Auskunft. „Im Moment kann ich nur bestätigen, dass wir es mit einem Schilfbrand zu tun haben. Die Kameraden sind im Einsatz“, erklärt er. Noch sei es zu früh, um Genaueres bekannt zu geben. Er selbst befindet sich zu diesem Zeitpunkt nicht auf der Insel.

Die SÜDKURIER-Redakteurin vor Ort zählt derweil 31 Einsatzkräfte, die die Flammen mit Feuerpatschen und Wasser bekämpfen. Inzwischen ist klar: An drei Stellen brennt es. Das bestätigt auch Johannes Deggelmann von der Reichenauer Feuerwehr vor Ort. Etwa 800 Quadratmeter Schilf stehen in Flammen. Diese Fläche ist überschaubar, doch auch Baumgartner meint dazu: „In der Nacht wirkt so ein Brand eben enorm.“

Eines der Feuer ist in der Nähe von Häusern ausgebrochen, doch dieses können die Retter schnell unter Kontrolle bringen, wie unsere Reporterin beobachtet. Um kurz nach 20 Uhr konnte die Feuerwehr auch die beiden anderen Brände löschen.

Nun kontrollieren die Einsatzkräfte die Stellen, an denen bis vor kurzem noch die Flammen loderten. Um 20.30 Uhr ist der Einsatz auch schon beendet. Die Ursache des Feuers von Dienstagabend steht derweil noch nicht fest.

Sieht dramatisch aus: Doch die Reichenauer Feuerwehrleute wissen, was sie zu tun haben. | Bild: Angelika Wohlfrom

Fakt ist: Die Reichenauer Feuerwehrleute sind sehr routiniert, was Schilfbrände angeht. Diese sind aber dennoch eine große Herausforderung, da sie eine immense Hitze entwickeln. Im März 2022 wurden 25.000 Quadratmeter Schilf zum Raub der Flammen. Damals konnte ein Verantwortlicher gefunden werden: Das Lagerfeuer eines 45-Jährigen hatte zum großen Brand geführt.

Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald neue Informationen vorliegen.