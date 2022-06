Rund dreieinhalb Jahre beträgt inzwischen die Bauzeit für den Tunnel auf Höhe der Reichenauer Waldsiedlung. Nun hat das Regierungspräsidium Freiburg (RP) bekannt gegeben, ab wann der Verkehr der Bundesstraße 33 durch das Bauwerk fließen wird.

In einer Pressemitteilung heißt es, dass der Tunnel ab Donnerstag, 14. Juli, freigegeben wird. Dies würde für die Anwohner eine erhebliche Lärmentlastung bedeuten. Es gibt weitere Neuigkeiten: Entgegen der bisherigen Planungen werden in der Südröhre (Fahrtrichtung Konstanz) beide Fahrspuren freigegeben.

Vierwöchiger Probetrieb ab Mitte Juli

Nach der Verkehrsfreigabe Mitte Juli erfolge ein vierwöchiger Probebetrieb unter normalen Verkehrsbedingungen. Das heiße, dass der Verkehr ohne zusätzliche Einschränkungen durch den Tunnel fahre. Dabei werde die Tunnelbetriebstechnik überwacht und geprüft. Damit sollen Störungen in der Tunnelbetriebstechnik ausgeschlossen werden.

Auch auf dieser Baustelle seien die Folgen des Krieges in der Ukraine zu spüren. So konnten noch nicht alle Materialien geliefert werden. Das RP gehe derzeit aber davon aus, dass alles noch rechtzeitig bis zur Verkehrsfreigabe am 14. Juli geliefert werden kann.