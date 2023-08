Ein noch unbekannter Täter ist im Zeitraum von Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagmorgen, 7 Uhr, in eine Lagerhalle in der Herrenlandstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, habe der Täter die Tür zur Lagerhalle eines Küchenbaubetriebs gewaltsam aufgebrochen und sei so in das Innere gelangt. Dort habe er mehrere Schränke durchsucht, soweit bislang bekannt daraus aber nichts gestohlen. Anschließend habe er das Schloss eines vor dem Gebäude stehenden Anhängers mit Verpackungsmaterial geknackt. Die Höhe des von ihm verursachten Schadens sei noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07732 950660 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.