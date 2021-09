Angélique Tracik hat den Sprung von Radolfzell am Untersee nach Düsseldorf an den Rhein geschafft. Wie die Stadtverwaltung Düsseldorf in einer Pressemitteilung schreibt, hat der Rat der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen in nichtöffentlicher Sitzung sein Einvernehmen für ihre Bestellung als neue Leiterin des Kulturamts erteilt. Die Leiterin des Fachbereichs Kultur in der Stadtverwaltung Radolfzell war in einem Bewerbungsverfahren von weit über 30 Kandidaten ausgewählt und von Oberbürgermeister Stephan Keller für das Amt vorgeschlagen worden.

Kulturdezernent bescheinigt Tracik eine „offene, kommunikative Art“

In der Pressemitteilung der Stadt Düsseldorf kommt der neue Chef von Angélique Tracik zu Wort, Kulturdezernent Hans-Georg Lohe sagt über die Auswahl: „Ich freue mich, dass wir aus einem hoch qualifizierten Bewerberfeld Frau Tracik gewinnen konnten.“ Angélique Tracik brächte alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Leitung des Kulturamtes in der Landeshauptstadt mit. „Sie zeichnet sich durch umfangreiche Erfahrungen in der Kultur, der Verwaltung und der freien Wirtschaft aus. Ihre offene kommunikative Art wird im Kulturentwicklungsprozess von Vorteil sein. Ich wünsche Frau Tracik für ihre neue Aufgabe alles Gute“, heißt es weiter in der Stellungnahme von Hans-Georg Lohe. Ein konkretes Eintrittsdatum für Angélique Tracik bei der Stadt Düsseldorf stehe noch nicht fest und sei nach den notwendigen Zustimmungen noch abzustimmen.

Dass es bei der Besetzung der neuen Leitung des Kulturamts auf Angélique Tracik hinauslaufen würde, ist in Düsseldorf schon vorher bekannt geworden. In der Landeshauptstadt ist in Teilen die Auswahl mit einem gewissen Erstaunen zur Kenntnis genommen worden, weil sich die Kandidatin aus der Kleinstadt gegen namhafte Konkurrenz aus Düsseldorf mit verschiedenen Parteibüchern hat durchsetzen können. Doch diejenigen, die sich auf SÜDKURIER-Anfrage äußerten, zweifelten nicht daran, dass der Rat der Stadt Düsseldorf beim Einvernehmen für diese Personalentscheidung deshalb zögern würde. So sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Markus Raub: „Es gibt keinen Grund, das Auswahlverfahren in Frage zu stellen.“ Für ihn sei das keine politische, sondern eine rein fachliche Entscheidung.

Von über 50 auf 120 Mitarbeiter

Angélique Tracik war für eine Stellungnahme bisher nicht zu erreichen. Laut einer Abwesenheitsnotiz sei sie erst wieder nächste Woche in ihrem Büro in der Stadtverwaltung Radolfzell zu erreichen. Sie leitet seit 2013 den Fachbereich Kultur der Stadt Radolfzell und ist dort im Rahmen der städtischen Kulturarbeit für das Kulturbüro, das Stadtmuseum, das Stadtarchiv, die Stadtbibliothek, das Kultur-, Tagungs- und Kongresszentrum Milchwerk sowie die Musikschule zuständig. In diesem Bereich sind über 50 Mitarbeiter beschäftigt. Wenn Sie das Kulturamt in Düsseldorf übernimmt, werden es 120 Mitarbeiter sein.

Seit der erfolgreichen Umsetzung des Jubiläums 750 Jahre Stadt Radolfzell im Jahr 2017 war Angélique Tracik immer wieder mit anderen, besser dotierten und anspruchsvollen Stellen in größeren Städten in Verbindung gebracht worden. Vor ihrer Zeit in der Stadtverwaltung Radolfzell war sie als Marketing- und Medienmanagerin im SÜDKURIER Medienhaus tätig. Angélique Tracik hat an der Universität Stuttgart Germanistik und Pädagogik sowie an der Universität Basel Kulturmanagement studiert.