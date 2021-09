von Georg Beckerg

Angélique Tracik (56) will offensichtlich die Stadtverwaltung Radolfzell verlassen. Diese Bewertung liegt nach übereinstimmenden Informationen aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt nahe. Danach soll die Fachbereichsleiterin Kultur in Radolfzell neue Leiterin des Kulturamtes der Stadt Düsseldorf werden. Das wäre ein gewaltiger Karrieresprung: Statt für eine Kleinstadt mit 32.000 Einwohnern würde sie in einer Großstadt mit 650.000 Einwohnern arbeiten, statt über 50 Mitarbeiter in Stadtbibliothek, Stadtmuseum und dem Veranstaltungshaus Milchwerk in Radolfzell wäre sie laut Ausschreibung im Kulturamt Düsseldorf dann Chefin von rund 120 Mitarbeitern.

Pressestelle der Stadt Düsseldorf gibt sich zugeknöpft

Dass sich Angélique Tracik in Düsseldorf beworben hat und nach dem Auswahlverfahren auf Platz eins der Vorschlagsliste für den Düsseldorfer Stadtrat steht, will keiner, der es offiziell wissen müsste, bestätigen. Angélique Tracik ist derzeit für Rückfragen nicht erreichbar und die Pressestelle der Stadt Düsseldorf hat auf unsere Anfrage mit diesen dürren Zeilen geantwortet: „Das Besetzungsverfahren für die Kulturamtsleitung ist noch nicht abgeschlossen. Wie bei jeder Besetzung einer Amtsleiterstelle entscheidet hierüber der Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung.“ Im Anschluss werde das Ergebnis veröffentlicht, ansonsten würden keine weiteren Details zu Personalangelegenheiten bekanntgegeben.

Doch die Personalie hat längst ihren Weg an die Öffentlichkeit gefunden. Uwe-Jens Ruhnau, Chefreporter der Rheinischen Post, hat in zwei Artikeln das Thema aufgegriffen. Seinen Quellen zufolge hat sich Angélique Tracik gegen mehr als 30 Mitbewerbern durchgesetzt, darunter bekannte Düsseldorfer Akteure. Konkurrenten seien beispielsweise die ehrenamtliche Bürgermeisterin und Kulturexpertin Claudia Gerlach gewesen, die für die Grünen im Düsseldorfer Rat sitzt, oder Michael Dimitrov von der FDP, der schon Abteilungsleiter Zentrale Dienste im Kulturamt Düsseldorf ist. Oder SPD-Mitglied Rajiv Strauß, der als Referent für Kultur im Büro von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) tätig ist.

Antworten von SPD und Grünen

Auf unsere Fragen zum Bewerbungsverfahren verwies die CDU-Fraktion sofort an die Pressestelle des Düsseldorfer Rathauses, die FDP mochte sich grundsätzlich zu Personalangelegenheiten nicht äußern. Entspannter zeigten sich die Fraktionen der Grünen und der SPD. Grünen-Fraktionsgeschäftsführer Stephan Soll und Markus Raub, Co-Fraktionsvorsitzender der SPD im Düsseldorfer Stadtrat, bestätigten, dass die Personalentscheidung Leitung des Kulturamtes auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung steht. Als Vorschlag des OB sei Angélique Tracik genannt.

Sowohl Stephan Soll wie Markus Raub weisen darauf hin, dass der OB für diese Personalentscheidung nur das „Einvernehmen“ im Stadtrat bräuchte. Das Einvernehmen sei nach der Gemeindeordnung in Nordrhein-Westfalen und der Düsseldorfer Hauptsatzung hergestellt, wenn der Stadtrat nicht mit einer Zweidrittelmehrheit gegen diesen Personalvorschlag stimmen würde.

Einvernehmen wird erwartet

SPD-Mann Raub hält diese Konstellation für unwahrscheinlich, für ihn ist die Angelegenheit kein Politikum. Markus Raub sitzt seit 17 Jahren im Düsseldorfer Stadtrat und geht davon aus, dass Angélique Tracik auf Vorschlag des OB zur neuen Leiterin des Kulturamts bestellt wird: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das Einvernehmen versagen. Ich kann mich nicht erinnern, dass es das je gegeben hätte“, sagt Raub am Telefon. Für ihn sei das keine politische, sondern eine rein fachliche Entscheidung. Es gebe keinen Grund, das Auswahlverfahren in Frage zu stellen. Die politische Entscheidung folge im nächsten Jahr: „Dann gilt es das Amt des Kulturdezernenten zu besetzen.“

Etwas vorsichtiger äußert sich Grünen-Fraktionsgeschäftsführer Stephan Soll. Er verweist auf die Größenordnung der Aufgaben, die in der Ausschreibung für die Leitung des Kulturamts in Düsseldorf festgehalten seien: „Das ist das, worauf die Ratsleute schauen werden“, glaubt Soll. Was die Grünen in Düsseldorf aber nicht tun werden, sagt der Fraktionsgeschäftsführer auch: „Wir werden das nicht kommentieren.“

Entscheidung Ende nächster Woche

Die Sitzung des Düsseldorfer Stadtrats ist auf Donnerstag, 16. September, festgesetzt. Erst wenn die Entscheidungen aus dem nichtöffentlichen Teil bekanntgegeben werden, dürfte klar sein, ob Angélique Tracik zur freien Kreisstadt Düsseldorf wechselt. In Radolfzell können sich indes Stadtverwaltung und Gemeinderat schon einmal überlegen, wie sie die Ausschreibung für die Leitung ihres Fachbereichs Kultur formulieren wollen.