Trainieren und dabei Spenden für den guten Zweck sammeln: Das war Michael Fleiners Ziel am vergangenen Wochenende. Er hat sich ganze vier Stunden am Stück am Crosstrainer in seinem Fitnessstudio Mc Shape im Industriegebiet ausgepowert, um Geldspenden für einen Kindergarten in der Ukraine zu sammeln.

Die Aktion ist durch eine Kooperation mit den Glücks-Bringern aus Schienen entstanden, wie Fitnessstudio-Inhaber Felix Berliner mitteilt. Die Glücks-Bringer bringen diejenigen, die helfen wollen, mit denjenigen, die Hilfe benötigen, zusammen. Die Spenden werden direkt auf das Konto des Projekts überwiesen.

Ukraine-Krieg Hilfsaktion für rund 100 ukrainische Flüchtlinge: So bereitet sich Radolfzell auf ihre Aufnahme vor Das könnte Sie auch interessieren

„Michael kam auf mich zu und erzählte mir von seinen Plänen. Wie viele andere haben auch wir uns viel über das, was in der Ukraine gerade passiert, unterhalten“, sagt Felix Berliner. „Wir haben auf unseren Social Media-Kanälen und im Fitnessstudio darauf aufmerksam gemacht, damit unsere Mitglieder Michael moralisch bei der ambitionierten Aufgabe zur Seite stehen können“, sagt der Studio-Inhaber.

Tatsächlich hätten sich am Samstagnachmittag einige Mitglieder und auch Trainer des Fitnessstudios neben Michael Fleiner aufgesattelt und eine Weile mit ihm für den guten Zweck trainiert. Für jede gefahrene Stunde sollte sich der Spendenbetrag um jeweils 150 Euro erhöhen. Damit kamen in den vier Stunden 600 Euro zusammen. Durch weitere private Spenden wurden insgesamt 930 Euro gesammelt.

Gaienhofen-Horn Heufresser zeigen zwei Mal ihr großes Herz und spenden Das könnte Sie auch interessieren

„Die ersten drei Stunden waren noch locker zu schaffen. Die vierte Stunde war zäh“, gesteht Michael Fleiner. Der 54-jährige Radolfzeller ist begeisterter Marathonläufer und hat drei Mal den Ironman mitgemacht. 2400 Kalorien hat er in den vier Stunden verbrannt, sagt er. Rund 30.000 Schritte hat Michael Fleiner auf dem Crosstrainer gemacht. Studio-Inhaber Felix Berliner ist beeindruckt von der Leistung seines Mitglieds. „Vier Stunden ohne Pause, das ist echt stark“, sagte er. Die Spende geht an ein Kindergarten in Kobeljaki, der ukrainischen Partnerstadt der Stadt Singen.