Das Jahr 2022 ist vorbei, das nächste hat begonnen. Damit haben viele Menschen nicht nur Spiele und einen Sektumtrunk mit Freunden hinter sich, sondern auch schon ihre Neujahrsvorsätze gefasst.

Ein neues besseres Ich

Mit dem Jahreswechsel nimmt man sich traditionell aufs Neue vor, von nun an eine bessere Version ihrer selbst zu werden. Was dabei verbessert werden soll, ist oftmals das Gleiche: Laut dem Online-Portal Statista haben 49 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage in Deutschland angegeben, sich 2023 gesünder ernähren zu wollen.

Meinung Mal ein anderes Zukunftsszenario: Radolfzell im Spiel der Städte von Georg Becker Das könnte Sie auch interessieren

Nur etwas weniger, nämlich 48 Prozent, wollen mehr Sport treiben, 46 Prozent wollen mehr Geld sparen und 43 Prozent mehr Zeit mit der Familie oder den Freunden verbringen. Ebenfalls geäußerte Vorsätze lauten unter anderem, mehr für die Umwelt zu tun, mit dem Rauchen aufzuhören und weniger Alkohol zu trinken.

Warum wird aus den Vorsätzen nichts?

Das alles ist durchaus löblich. Allerdings haben gute Vorsätze, egal welcher Art, meist ein Problem: Nämlich, dass sie in den meisten Fällen zwar in voller Überzeugung gefasst werden, im Laufe des Jahres aber ganz schnell in Vergessenheit geraten und dann in den wenigsten Fällen tatsächlich umgesetzt werden. Nur woran liegt das?

Vielleicht genau an der Tatsache, dass es sich um Vorsätze handelt, die für das neue Jahr gefasst werden – und das ist sehr, sehr lang. Die wenigsten Menschen nehmen sich vor, ihren Vorsatz bereits innerhalb der ersten Tage oder Wochen umzusetzen. Stattdessen bleibt jede Menge Zeit, um zu einer besseren Version seiner selbst zu werden und der nächste Fitnessstudiobesuch, das nächste Treffen mit der Familie oder der letzte Zug an der Zigarette lassen sich auf einen anderen Tag verschieben. So lange, bis der Vorsatz irgendwann in Vergessenheit geraten kann.

Radolfzell Von Schrecken und Schneekugeln – wer welche Weihnachtspost 2022 in die Redaktion Radolfzell schickt Das könnte Sie auch interessieren

Am Besten wäre es also, gute Vorsätze gleich anzugehen und gar nicht erst damit zu beginnen, sich Ausreden zu suchen. Oder sie gar nicht erst zu fassen – dann muss man am Ende des Jahres immerhin kein schlechtes Gewissen haben, falls man mit den guten Absichten scheitern sollte.