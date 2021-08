von SK

Zu den Plänen für die umstrittene Hotelerweiterung Herzen (Bora) im sogenannten Streuhau läuft ein Verfahren zur Bürgerbeteiligung. Und um ein möglichst breites Stimmungsbild aus der Bevölkerung zu bekommen, hat die Stadtverwaltung eine Bürgerumfrage via Internet gestartet.

„Bisher haben sich leider relativ wenige Radolfzellerinnen und Radolfzeller in den Planungsprozess eingebracht“, wird Oberbürgermeister martin Staab in einer Presseerklärung des Rathauses zitiert. „Uns ist es jedoch wichtig, ein noch breiteres Meinungsbild aus der Bevölkerung zu erhalten. Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele an der Bürgerumfrage teilnehmen.“

Investor Bernd Schuler plant eine Erweiterung des Hotels auf der Wiese gegenüber den Anlagen des Eisenbahner Sportvereins und des Wassersportclubs Wäschbruck zu errichten. Und im Streuhau selbst sollen Ferienhäuschen entstehen.

Die Pläne sind politisch umstritten, Kritiker befürchten, dass die Umwelt zu sehr Schaden nähme. Nachdem Investor und Planer die Pläne jedoch modifiziert haben, halten mehrere Gemeinderatsmitglieder sie nun für ökologisch akzeptabel. Im Gemeinderat gbit es jedoch weiterhin Gegener beziehungsweise Bedenken.

Ende Juli fand ein Bürgerinfoabend zum Thema statt, an dem circa 80 Interessierte teilnahmen, wie die Stadt in der Presseerklärung bilanziert. Sie wurden von OB Martin Staab über den aktuellen Planungsstand informiert, konnten der Verwaltung und dem Investor Fragen stellen und waren aufgerufen, an Pinnwänden Einschätzungen und Anregungen zu den vorgestellten Planungsvarianten abzugeben.

Nun baut die Stadt auf rege Beteiligung an der Bürgerumfrage zu den Hotel-Plänen. Alle Radolfzeller ab 16 Jahren können noch bis zum 12. September an der Befragung in der Bürgerbeteiligungs-Web-App teilnehmen. Die Teilnahme ist freiwillig.

Informationen zur Radolfzeller Bürgerbeteiligungs-App und zur Registrierung sind abrufbar unter www.radolfzell.de/digitale-buergerbeteiligung