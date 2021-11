Ein Transporter einer Firma ist am Wochenende oder am Montag von einem Unbekannten aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, stand das Fahrzeug in der Ekkehardstraße auf einem Privatparkplatz. Als der Fahrer am Dienstagmorgen damit habe wegfahren wollen, habe er bemerkt, dass die Tür zum Laderaum und die Seitentür nicht mehr richtig verschlossen war. Bei einem Blick ins Innere sei ihm aufgefallen, dass ein Werkzeug der Marke Makita samt Koffer fehlte.

Wann genau der Einbruch stattfand, steht laut der Polizei noch nicht fest. Auch die Höhe des Schadens könne nicht beziffert werden. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit weiteren Autoaufbrüchen in der Region.