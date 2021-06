Und noch ein Lichtblick: Weil die Corona-Inzidenzen zurückgehen, geht es jetz auch für das von der Pandemie gebeutelte Kulturleben etwas aufwärts. Da im Landkreis Konstanz die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 lag, treten laut Corona-Verordnung zusätzliche Lockerungen in Kraft. Dies bedeutet Erleichterungen nicht zuletzt für die Radolfzeller Kultureinrichtungen. Darüber informiert die Stadt in einer Pressemitteilung.

Für einen Besuch der Stadtbibliothek entfallen sowohl die Testpflicht beziehungsweise der Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung als auch eine vorherige Terminvereinbarung („Click & Meet“). Die Besucher müssen einen bereitgestellten Tragekorb nehmen, da die Personenanzahl im Haus weiterhin beschränkt ist.

Es ist angerichtet: ein Exponat aus der Ausstellung „Patchwork Heimat“ in der Villa Bosch. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Die Aufenthaltsdauer in der Kinderbibliothek ist auf 25 Minuten begrenzt. Eine Ampel zeigt an, ob noch Platz in der Kinderbibliothek ist. Die Anzahl der freien Plätze kann auch an der Info erfragt werden. Die Aufenthaltsdauer im übrigen Bereich ist auf 50 Minuten begrenzt. Die Stadtbibliothek hat am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 12 bis 18.30 Uhr, am Mittwoch von 10 bis 16 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Bei einem Besuch der Villa Bosch und des Stadtmuseums entfallen ebenfalls Testpflicht und Terminvereinbarung. Es ist weiterhin nur eine begrenzte Personenzahl in der Villa Bosch zugelassen. Die Villa Bosch hat von Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen jeweils von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Aktuell ist die Ausstellung „Patchwork Heimat“ zu sehen, im Rahmen der Heimattage. Es ist eine Ausstellung von Studierenden der Universität Konstanz zum Thema Zugehörigkeit und Beheimatung.

Lokalkolorit: ein Exponat der Trachten-Ausstellung im Stadtmuseum. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Das Stadtmuseum hat donnerstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Damit kann auch die Sonderausstellung „Trachten Leben“ wieder besichtigt werden, die den Fokus auf die Radolfzeller Tracht legt, samt Inszenierung mit Videos, Schätzen zum Bestaunen und einer Klöppelstation zum Mitmachen.

Auch beim Stadtarchiv gibt es keine Testpflicht mehr. Besuche sind aber prinzipiell nur nach Voranmeldung möglich (archiv@radolfzell.de oder Telefon (07732) 81-168). Das Stadtarchiv öffnet am Dienstag zwischen 8.30 und 12 Uhr sowie zwischen 14 und 17 Uhr. Individuelle Termine können bis auf weiteres nicht angeboten werden.

Übliche Hygieneregeln gelten aber weiterhin

Für alle Kultureinrichtungen gelten aber weiterhin die üblichen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, etwa 1,50-Meter-Abstände und das Tragen FFP2- oder OP-Masken. Wer typische Corona-Symptome hat (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust), hat keinen Eintritt.

Je nach Entwicklung des Pandemiegeschehens kann es kurzfristige Änderungen geben. Ausschlaggebend ist die Inzidenz des Landkreises Konstanz, die das Landesgesundheitsamt ermittelt.