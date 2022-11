Betrüger haben eine Frau in den vergangenen Tagen durch ein falsches Gewinnversprechen um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Dies teilte die Polizei mit.

Die 46 Jahre alte Frau soll im Lauf der letzten Woche mehrere Anrufe erhalten haben, dass sie bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Sie habe nun die Wahl zwischen einem Auto, einer Reise oder Geld, zur weiteren Abklärung wollte sich der Anrufer nochmals melden.

Frau hatte tatsächlich an einem Gewinnspiel teilgenommen

Da die Frau erst kürzlich tatsächlich an einem Gewinnspiel teilgenommen hatte, soll sie zunächst keinen Verdacht geschöpft haben. Am Dienstag sollen die Betrüger erneut bei der 46-Jährigen angerufen und ihr mitgeteilt haben, dass für die Auszahlung des Gewinns in Höhe von 49.000 Euro Kosten für Notar, Verwaltung und Geldbote anfallen würden.

Mittels Guthabenkarten solle sie diese Kosten nun übermitteln. Gutgläubig sei die Frau dem nachgekommen und soll in einem weiteren Telefonat die Einlösecodes der erworbenen Karten an die Telefonbetrüger weitergegeben haben. Erst danach sei die Frau misstrauisch geworden und wandte sich an die Polizei.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen, bei denen falsche Gewinnversprechen gemacht und von den Opfern „Gebühren“ im Vorfeld gefordert werden. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.