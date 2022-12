Radolfzell: Theaterkomödie mit den Kulissenschiebern

Wer am Silvesterabend Lust auf Kultur hat, wird im Radolfzeller Milchwerk fündig. Dort findet ab 17 Uhr die Premiere des Theaterstücks „Frau Müller muss weg“ von den Kulissenschiebern statt. Laut der Ankündigung geht es um Eltern, die beschließen, die Lehrerin ihrer Kinder abzusetzen – nur die spielt nicht mit. Karten kosten 15 Euro für Erwachsene und zehn Euro für Kinder, zu kaufen gibt es sie bei der Buchhandlung am Obertor in Radolfzell. Laut der Ankündigung geht das Stück bis 19 Uhr. Eine weitere Vorstellung ist am Mittwoch, 4. Januar, ab 19 Uhr geplant.

Gaienhofen-Horn: Gemütlicher Silvesterabend mit Essen und Musik

Im Gasthaus Hirschen wird das alte Jahr mit einem gemütlichen Silvesterabend mit Schweizer Käsefondue und Unterhaltung mit dem Musiker Werner vom Bodensee verabschiedet. Wie der Hirschen ankündigt, gibt es ein viergängiges Menü, inklusive Eintritt kostet dieses 79 Euro pro Person. Weitere Informationen gibt es hier.

Gaienhofen-Hemmenhofen: Silvestergala mit Travestie-Star

Ebenfalls zu Essen und Unterhaltung lädt das Seehotel Höri ein. Ab 18.30 Uhr beginnt eine Silvestergala, dabei werden im Laufe des Abends ein Silvestermenü im Restaurant Seensucht sowie Schauspiel und Gesang von Gloria Diamond, Travestie-Star aus dem Schwarzwald, angeboten. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Hotels.

Bodman: Silvestermenü direkt am Seeufer

Im Bodano im Seeum in Bodman gibt es am 31. Dezember ein viergängiges Silvestermenü. Ab 18 Uhr geht es los. „Rutschen Sie mit uns ins neue Jahr mit einem Glas Sekt am Bodano Kiosk. Musikalisch umrahmt bei einzigartigem Ambiente direkt am See“, so die Ankündigung. Das Menü inklusive Apéro kostet 98 Euro. Informationen gibt es hier.

Singen/Hegau: Ab in die Disko oder doch ein feierliches Menü?

Singen: Feuchtfröhliche Nacht im Erdbeermund

Die letzte Nacht des Jahres wird im Singener Erdbeermund ab 22 Uhr gefeiert – mit einem Countdown ins neue Jahr 2023, wie es in einer Ankündigung heißt. Passend zum Anstoßen um Mitternacht gebe es die ganze Nacht Sekt und Champagner im Angebot. Weitere Informationen sollen noch folgen.

Singen: Silvester-Vorstellung mit Menü und Feier

Das Färbe-Theater bietet wieder eine Silvester-Vorstellung mit Menü und gemeinsamer Feier ins neue Jahr zusammen mit dem Ensemble und dem Färbe-Showballett. Es kocht laut einer Ankündigung dann Horst Jones, die sei online zu finden auf www.die-faerbe.de. Vegetarische Wünsche würden gerne berücksichtigt. Die Theaterkarten sind nur in Verbindung mit dem Menü und ausschließlich im Vorverkauf in der Färbe zum Preis von 120 Euro erhältlich.

Singen: Wieder Silvesterkonzert mit Otto Sauter

Zum Jahreswechsel spielt der bekannte Trompetenvirtuose Otto Sauter ein Silvesterkonzert in der Singener Liebfrauen-Kirche. Am Samstag, 31. Dezember, um 17 Uhr bringt er dort unter dem Motto „Zauber des Barocks“ bekannte Klassiker zu Gehör. Begleitet wird er von Christian Schmitt an der Kirchenorgel.

Der Eintritt ist frei, jedoch wird um Spenden für den Otto-Sauter-Hilfsfonds gebeten. Der Fonds, dessen Vorsitzende Bürgermeisterin Ute Seifried ist, finanziert viele soziale Projekte. Wer den Hilfsfonds unterstützen möchte, kann das mit einer Geldspende tun (Bankverbindung Otto-Sauter-Hilfsfonds e.V., IBAN DE 9069 2500 3500 0460 5515).

Singen: Mit Sekt feiern im Top10

Eine unvergessliche Partynacht verspricht das Top10 in Singen zum Jahresende und setzt dabei wie der Erdbeermund auf spezielle Sektangebote. Ab 24 Uhr soll es laut Ankündigung im Außenbereich ein gigantisches Feuerwerk und ein Glas gratis Sekt zum Anstoßen geben. Weitere Informationen hier.

Engen: Silvesterparty im Hegaublick

Seit nun elf Jahren bietet der Hegaublick eine beliebte Veranstaltung zu Silvester – mit Entertainer Pirmin Wäldin und Livemusik, wie angekündigt wird. Dazu soll es ein Spezialitätenbuffet mit Vorspeisen geben, außerdem ein Hauptgangbüffet mit Fisch, Fleisch, Pasta und Vegetarischem und zum Abschluss einige Desserts. Der Abend kostet pro Person 95 Euro inklusive Aperitif, Buffet, Entertainer und Mitternachtssuppe sowie Feuerwerk. Getränke kommen laut Ankündigung hinzu. Weitere Informationen hier.