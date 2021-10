von Gerald Jarausch

Der Pizzaautomat an der Konstanzer Straße wird an einen anderen Standort verlegt. Diese Information hat der SÜDKURIER jetzt von der Pressestelle der Stadtverwaltung auf Nachfrage erfahren.

Der Automat, der rund um die Uhr frische Pizza liefern kann, war in den vergangenen Monaten seit seiner Installation im Mai zu einem echten Ärgernis für die Anwohner geworden.

Geduld der Anwohner auf der Probe

So haben an- und abfahrende Autos sowie wartende Personen die Nachtruhe und Geduld der Anwohner auf die Probe gestellt. Außerdem hätten Kunden im Umfeld des Automaten vermehrt ihren Müll liegen gelassen und die Pizzakartons nicht ordnungsgemäß entsorgt (der SÜDKURIER berichtete).

So mancher Anwohner im direkten Umfeld des Automaten habe sich deshalb bei den Betreibern und der Stadtverwaltung gemeldet, um sich über die Missstände zu beklagen.

Versuche, die Situation zu verbessern

„Uns wurden die vermehrte Vermüllung und Lärmproblematik durch Kunden des Pizzaautomaten zur Nachtruhezeit ab 22 Uhr und falsch parkende Kundenfahrzeuge gemeldet. Die Ortspolizeibehörde hat mit dem Eigentümer/Betreiber des Pizza-Automaten zahlreiche Gespräche geführt, um die Situation vor Ort zu verbessern“, heißt es dazu aus der Antwort der Pressestelle.

Um für Verbesserung zu sorgen, hatte der Betreiber Hinweisschilder zum richtigen Parken und einen Behälter für die Entsorgung der Pizzakartons aufgestellt. Weil sich aber auch dadurch die Lärmproblematik nicht lösen ließ, hat die Stadtverwaltung den Dialog mit den Betreibern gesucht, um nach einem alternativen Standort für das Gerät zu suchen.

Nachts blieb der Automat still

Für eine kurzfristige Verbesserung der Nachtruhe wurde zudem Anfang September die Stilllegung des Pizzaautomaten zwischen 22 und 6 Uhr morgens verfügt.

Dies entsprach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zum ordnungsrechtlichen Schutz der Nachtruhe, da baurechtlich gesehen eine komplette Betriebsuntersagung bereits nach anfänglicher Prüfung ausschied. Anwohner bestätigten jetzt, dass sich durch die nächtliche Abschaltung des Gerätes eine geringfügige Verbesserung eingestellt hat.

Ein neuer Standort scheint jetzt gefunden. Die Pressestelle der Stadt Radolfzell gibt die Eisenbahnstraße als künftigen Ort des 24-Stunden Pizzaautomaten an.

Murat Elceoglu, Geschäftsführer vom Imbiss-Restaurant „Büfee“ und Betreiber des Pizzaautomaten wird konkreter. „Der Automat wird neben der Aral-Tankstelle aufgestellt“, verriet er jetzt auf Nachfrage. Die Probleme an der Konstanzer Straße, die er vor allem auf einen Nachbarn reduziert, habe man mit der Verlegung beseitigen wollen.

Betreibern fehlen künftig wohl Kunden

Damit werden künftig wohl weniger Schüler in den Genuss der Speisen kommen. Sie hätten bisher einen nicht unerheblichen Anteil an dem Verkauf der Pizzen ausgemacht. Denn um den Standort an der Eisenbahnstraße aufzusuchen, ist ein fahrbarer Untersatz fast schon zwingend notwendig.

In direkter Umgebung vieler Menschen liegt er dann jedenfalls nicht mehr. Vielmehr sind in der Eisenbahnstraße praktisch ausschließlich Industrie- und Gewerbegebäude anzutreffen. Aber genau das war ja auch die Intention der Standortsuche.

Man wollte vermeiden, dass künftig erneut Anwohner in der unmittelbaren Umgebung des Pizzaautomaten durch die Kunden gestört werden. „Die Betreiber sind aufgefordert, Einrichtungen gegen Abfälle zu schaffen (etwa Pizzakarton-Abfallständer). Die Kontrolle erfolgt auch zukünftig durch Polizei und Ortspolizeibehörde“, heißt es dazu in dem Antwortschreiben der Pressestelle.