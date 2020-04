Das Warten hat für Leseratten ein Ende: Die Radolfzeller Stadtbibliothek öffnet voraussichtlich wieder ab Donnerstag, 23. April, ihre Türen. Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung informiert, allerdings unter strengeren Hygieneregeln, dafür aber mit einem neuem Lieferservice. „Voraussetzung für die Öffnung ist die Einhaltung der erforderlichen Hygienestandards“, teilt Nicole Stadach, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, in der Presseinformation mit. Damit die Hygienestandards besser sichergestellt werden können, stehe der Service nicht vollumfänglich zur Verfügung. Die Ortsteilbibliotheken bleiben indes auch weiterhin geschlossen.

Aufenthalt „so kurz wie möglich“

Und diese Maßnahmen gelten ab Donnerstag: Es dürfen sich maximal 40 Besucher gleichzeitig in der Stadtbibliothek im Österreichischen Schlösschen aufhalten. Der Zugang wird laut Stadtverwaltung überwacht. „Der Aufenthalt sollte so kurz wie möglich sein, damit möglichst viele Menschen die Bibliothek besuchen können“, heißt es dazu in der Pressemitteilung. Besucher werden zudem gebeten, sich beim Betreten die Hände zu desinfizieren. Ein entsprechender Spender steht am Eingangsbereich. Die Stadtverwaltung empfiehlt zudem das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, um sich vor Ansteckungen zu schützen. Die ausgeliehenen Medien können weiterhin über die Außenrückgabe zurückgegeben werden. Sollte sich vor der Bibliothek eine Besucherschlange bilden, weist die Stadtverwaltung daraufhin, dass ein Abstand zwischen den Wartenden von zwei, mindestens jedoch 1,5 Metern, einzuhalten sei.

Radolfzell Die Tücken der 800-Quadratmeter-Regel Das könnte Sie auch interessieren

Nicht nur bei den Besuchern der Stadtbibliothek herrschen ab Donnerstag strengere Hygieneregeln. So werden zurückgegebene Bücher und Medien mehrere Tage eingelagert und gereinigt, so die Pressemitteilung weiter. Auch die Reinigungsintervalle in den Räumen werden erhöht und die Kontaktflächen regelmäßig desinfiziert“, so Nicole Stadach weiter.

Lieferservice für bestimmte Gruppen

Seit Montag bietet die Stadtbibliothek auch einen Lieferservice für Familien mit Kindern, Personen über 65 Jahren und aus anderen Risikogruppen in Radolfzell und den Ortsteilen an. Einmal in 14 Tagen können pro Haushalt mit Kindern 15 Titel bestellt werden, bei Einzelpersonen sind es fünf Titel, so die Presseinformation. Hierzu kann im Katalog nach verfügbaren Medien recherchiert werden. Er ist unter https://open.rz-kiru.de/radolfzell/Medien-finden/einfache-Suche erreichbar.

Radolfzell Radolfzell soll Maske tragen: Stadtverwaltung bittet darum, Behelfsmasken zu nähen und zu tragen Das könnte Sie auch interessieren

Ein weiteres Angebot der Radolfzeller Stadtbibliothek sind die neuen Überraschungspakete. Laut Pressemitteilung können diese über den Leseausweis ausgeliehen werden. Die Pakete können dann ohne längeren Aufenthalt in der Stadtbibliothek im Erdgeschoss abgeholt werden.

Hier gibt es einen Überblick: Die ausführlichen neuen Hygienebestimmungen in der Stadtbibliothek sind online abrufbar unter www.radolfzell-stadtbibliothek.de