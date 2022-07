Im Zeitplan und mit fröhlich gestimmten Gästen fand das Richtfest für das Gebäude der künftigen Kindertagesstätte „Am Römerbrunnen“ in Markelfingen statt. Ulf Heidegger, Vorstand der Werner-und-Erika-Messmer-Stiftung, begrüßte die Handwerker ebenso wie die Vertreterinnen des Awo-Kreisverbandes als künftigem Träger der Kita. Er entschuldigte die Rathausspitze, die kurzfristig verhindert war, und freute sich über die Anwesenheit von Ortsvorsteher Lorenz Thum, der Ortschaftsräte sowie des Gemeinderats Christof Stadler und zahlreicher Mitglieder des Stiftungsrats.

Vorfreude auf ein großzügiges Gebäude

Nachdem Zimmerer Markus Kaub von der Zimmerei Beirer in schwindelnder Höhe den Richtspruch verlesen hatte, konnte Vorstand Petra Bialoncig zufrieden auf die Zeit seit dem Spatenstich zurückblicken. Großes Lob ging an alle beteiligten Gewerke. Petra Bialoncig würdigte auch den Einsatz des Architekturbüros Wolfgang Riede. „Der Rohbau lässt die Vorfreude auf ein sehr beeindruckendes, großzügiges und stilvolles Gebäude wachsen“, heißt es in der Pressemitteilung zum Richtfest.

Radolfzell Zwei Jahre Diskussion, und doch bleibt es bei Plan A: Container für Kita Hebelstraße werden bestellt Das könnte Sie auch interessieren

Architekt Wolfgang Riede bedankte sich für die konstruktive Zusammenarbeit und kam in ganz anderer Form nochmals auf den Spatenstich zurück: Karl Steidle, ehemaliger Vorstand und früherer Vorsitzender des Stiftungsrates, durfte seine handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis stellen und mit dem Akkuschrauber Bilder aller bisher gemeinsam verwirklichten Bauprojekte an den Spatenstiel befestigen.

Kita soll im Sommer 2023 eröffnen

Die künftigen Nutzer dürfen sich auf eine Eröffnung der Kita in Sommer 2023 freuen, so die Pressemitteilung der Messmer-Stiftung. Es gibt bereits Anfragen von Eltern sowie nach möglichen Arbeitsplätzen, hob Regina Brütsch vom Awo-Kreisverband in ihrem Grußwort beim Richtfest hervor.

Kreis Konstanz Erschöpft und stark belastet: 250 Erzieherinnen streiken für bessere Arbeitsbedingungen Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Kosten sind laut Pressemitteilung die ursprünglich geplanten 3,7 Millionen Euro Bau- und Investitionskosten auf rund 4,3 Millionen Euro gestiegen – eine Erhöhung um rund 14 Prozent. Das liegt unter den gegenüber dem Vorjahr bundesweit um 17,6 Prozent gestiegenen Baupreisen von Wohngebäuden.