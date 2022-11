Dieser Herbst ist noch nicht vorbei, doch die Leiterin der Stadtbibliothek, Petra Wucherer, freut sich bereits jetzt über einen besonderen Termin im kommenden Herbst 2023: Da wird Radolfzell gemeinsam mit den Städten Singen, Konstanz und Stockach die baden-württembergischen Kinder- und Jugendliteraturtage anbieten. Diese wurden schon 1994 ins Leben gerufen und werden jährlich von verschiedenen Städten ausgerichtet.

Lesefestival von Oktober bis November

Eigentlich hatte sich Singen schon 2019 für das Lesefestival beworben und auch die Zusage für die Ausrichtung vom 21. Oktober bis zum 18. November des kommenden Jahres erhalten. Wie Petra Wucherer kürzlich im Kulturausschuss erläuterte, kommt es nun zur Zusammenarbeit mit Radolfzell, Konstanz und Stockach, da die Bibliotheken in den vier Städten bereits seit 2005 miteinander kooperieren und jährlich zu gemeinsamen Kinder- und Jugendbuchtagen einladen.

Radolfzell-Stahringen Obwohl sie rege genutzt wird: Die Stahringer Bücherei muss schließen Das könnte Sie auch interessieren

Allerdings soll das baden-württembergische Lesefestival laut Wucherer „einen deutlich größeren Umfang haben“ als das bisherige Format. Ziel der Veranstaltung sei es nicht nur, das Lesen zu fördern, sondern es „zu feiern“, so die Bibliotheksleiterin.

Programmideen gibt es schon

Das Programm werde derzeit noch aufgebaut. Ideen sind laut den Sitzungsunterlagen unter anderem Lesungen für Schulen in den beteiligten Bibliotheken sowie Workshops etwa zum Thema Poetry Slam, Comics und Buchillustration. „Angedacht sind auch witzige und niederschwellige Aktionen“, erklärte Petra Wucherer im Ausschuss. Etwa ein Vorlesefriseur, der Kindern kostenlos die Haare schneidet, wenn sie ihm dabei vorlesen.

Bereits jetzt konnten Autoren und Autorinnen wie Katrin Brandis, Martin Baltscheit, Alexander Steffensmaier, Michael Peinkofer und Mirko Drotschmann gewonnen werden.

Radolfzell Nur halb so viele Ausleihen, dafür immer mehr online: Corona verändert die Stadtbibliothek Das könnte Sie auch interessieren

„Literatur und Sprache soll im öffentlichen Raum greifbar gemacht werden“, betonte Wucherer. Zum Abschluss der Kinder- und Jugendliteraturtage soll ein Familientag in den Bibliotheken stattfinden.

Stelle der Kinder- und Jugendbibliotheksleitung wird erhöht

An den Kosten sollen sich die Städte Singen, Radolfzell, Stockach und Konstanz beteiligen. Das Landesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst unterstütze die Veranstaltung zudem mit 20.000 Euro. In Radolfzell soll für das Projekt zudem die Stelle der Leitung der Kinder- und Jugendbibliothek befristet für 2023 um zehn Prozent erhöht werden. Dadurch entstehen Mehrkosten in Höhe von 6500 Euro, heißt es in der Sitzungsvorlage.