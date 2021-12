von Marina Kupferschmid

Ökologen und Naturbegeisterte freuen sich, Landwirte fluchen: Der einstmals europaweit seltene Biber ist in den vergangenen Jahren wieder heimisch geworden und fühlt sich auch in Radolfzell und Umgebung wohl, ganz besonders in Böhringen.

Ein See auf einem Maifeld

Unübersehbar sind die Folgen seiner Aktivitäten derzeit zwischen dem Tennisheim und dem Kreisel Singen, wo die fleißigen Nager ein Maisfeld unter Wasser gesetzt haben. Was im Frühjahr wie Hochwasser anmutete, hat sich inzwischen zu einem See ausgeweitet, für den „Baden verboten“ gilt.

Nun schrillen die Alarmglocken im Ort, denn es wird befürchtet, dass der Radweg unterspült werden könnte oder früher oder später das Tennisheim in Mitleidenschaft gezogen wird. „Das Problem ist eine Biberburg nördlich der Fläche“, erklärte Ortsvorsteher Bernhard Diehl jüngst im Ortschaftsrat.

Zu wenig Management

Kommunen haben nur sehr begrenzte Möglichkeiten bei der Lösung von Biberproblemen, denn die Tiere stehen unter strengem Naturschutz und ihre Bauten, Burgen und Dämme sind besonders geschützte Lebensstätten. Das Bibermanagement liegt beim Land, das eigens dafür Biberbeauftragte einsetzt.

„Für den ganzen Regierungsbezirk Freiburg gibt es nur zwei Biberbeauftragte. Das ist für so viele fleißige Tiere in Baden-Württemberg zu wenig“, so Bernhard Diehl und kündigte an, gemeinsam mit dem Landkreis auf die Unterbesetzung beim Bibermanagement einwirken zu wollen.

Biber in und um Radolfzell Ein Biberdamm ist unter anderem auf dem Weg vom Böhringer See zum Litzelsee zu finden. Dort musste deswegen das Brückchen erhöht werden. Ein spannendes Biber-Biotop mit einer riesigen Biberburg ist am Litzelsee selbst zu sehen. Auch am Mühlebach am verlängerten Aachweg von Böhringen ist der Biber heimisch geworden, ebenso an der Radolfzeller Aach zwischen Böhringen und Rickelshausen und am Ziegeleiweiher zwischen Böhringen und Überlingen am Ried.



Angenagte Bäume oder Zweige sowie die charakteristischen, muldenförmigen Biberrutschen am Ufer, mit denen die Tiere zum und aus dem Wasser kommen, kann man mit etwas Glück auch in den Naturschutzgebieten Mettnau und Mindelsee sehen. Einen Biber vor die Augen zu bekommen, ist eher unwahrscheinlich, denn die Tiere sind dämmerungs- und nachtaktiv und halten sich verborgen. Der Dammbau dient unter anderem ihrem Schutz, denn Biber wollen beim Schwimmen mindestens 30 Zentimeter Wasser unter sich haben. Sie können bis zu 20 Minuten unter Wasser bleiben. Woher kommen unsere Biber? In Baden-Württemberg gab es nie Biber-Auswilderungsprojekte vom Land oder von Verbänden. Woher kommen die Tiere dann? Thomas Giesinger (BUND) verweist auf die Internetseite von „Pro Natura“ im Thurgau. Dort wird berichtet, dass man Ende der 1950er Jahre damit begann, den Bibern durch gezielte Aussetzungen in der Schweiz wieder Chancen für eine Rückkehr zu ermöglichen. In den 1990er Jahren wurden es an Thur und Hochrhein so viele, dass Jungbiber neue Reviere suchten. „Biber können locker 30 und mehr Kilometer weit pro Jahr wandern“, so Giesinger. Vom Hochrhein führe ein fast direkter Weg über den Fluss Biber, der bei Gailingen in den Hochrhein mündet, zur Aach. „Die Biber an Aach und Bodensee sind folglich Schweizer!“ Zahl der Biber wächst Die neuerliche landesweite Diskussion über den Biber ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Zahl der Biber in den vergangenen nochmals zugenommen hat. Es gibt heute 6000 bis 7000 Biber in Baden-Württemberg, über 10.000 in Bayern und über 20.000 an der Elbe. In den 1970er Jahren gab es in den alten Bundesländern überhaupt keine Biber mehr.

-----------------------

Mittlerweile sei man aber für Böhringen vorangekommen, so Diehl. Er verlas ein Schreiben von Nadja Grundler, Abteilung Landschaft und Gewässer: Demnach haben der Biberbeauftragte des Regierungspräsidiums Freiburg, Gunnar Hornstein, die Untere Wasserbehörde (LRA), die Untere Naturschutzbehörde (LRA) und die Stadt Radolfzell vergangene Woche mehrere Maßnahmen festgelegt, die noch vor Weihnachten umgesetzt werden sollen. Es wurde vereinbart, dass der Bauhof einen Graben vom Maisacker zum Mangässer Bächle anlegen darf.

Die Dämme werden täglich geöffnet, um arbeiten zu können – in der Hoffnung, dass durch die Gräben die Biberdämme nicht zwischen den Jahren über den Notdienst geöffnet werden müssen. Im Januar und Februar sei dann geplant, von Norden nach Süden am Rand des Ackers ein Drainagerohr mit Schotter einzubauen. Eventuell müsse zusätzlich noch eine Dammdrainage eingebaut werden. Diese Arbeiten würden durch den Biberbeauftragten geplant und müssten durch einen externen Unternehmer umgesetzt werden.

Biber sind „beste Renaturier“

Ortschaftsrat Christian Schütz (Freie Wähler) berichtete am Rande der Sitzung über seine Biber-Erfahrungen als Landschaftsökologe im Ulmer Raum. Dort gebe es auf Landkreisebene mehrere ehrenamtliche Biber-Berater, die dort in einfachen Fällen zu Rate gezogen werden können, um frühzeitig Konflikte zu vermeiden und Kompromissbereitschaft bei Betroffenen zu fördern. „Das läuft dort ganz gut. Man muss das Rad nicht neu erfinden!“, macht er deutlich.

Auch in Markelfingen haben sich mittlerweile Biber angesiedelt: Ein Jungtier neben der kleinen Treppe zum Bach in der Ortsmitte. | Bild: Martina Gleich

„Viele sehen nur die Schäden und vergessen, dass der Biber der beste Renaturierer und Gestalter artenreicher Feuchtgebiete ist,“ erklärt er. „Aus ökologischer Sicht ist er topp und birgt enormes Potenzial für die Schaffung neuer Lebensräume, in denen sich neue Tierarten ansiedeln können.

Und angesichts der zunehmenden Zahl an Trockensommern in den nächsten Jahrzehnten werde man sicher noch dankbar sein, dass der Biber dazu beitrage, Wasser in der Landschaft zu halten, gab er zu bedenken.