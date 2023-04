In Radolfzell wird das Parken einfacher: Wie die Stadtverwaltung mitteilt, können Autofahrer ab Ostern ihre Parkgebühren auch per Mobiltelefon zahlen. Dafür kooperiere die Stadt mit smartparking, einer Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung. Als Handyparken-Anbieter stehen „Easypark“,“mobilet“, „Yellowbrick/flowbird“, „paybyphone“, „Parkster“ und „PARCO“ zur Auswahl. Die Parkscheinautomaten bleiben aber parallel in Betrieb, heißt es weiter.

Wie funktioniert das neue System?

Neben den Automaten weisen Schilder auf die neue Möglichkeit des Handyparkens hin und geben Auskunft zu den Dienstleistern. Ebenso finden sich dort Anleitungen für die ersten Schritte zum Handyparken.

Radolfzell Achtung Radler, hier bessert sich etwas für euch! Abstellplätze, Wegeführung, Schutzstreifen Das könnte Sie auch interessieren

Den Ablauf schildert die Stadtverwaltung in ihrer Pressemitteilung: So starte der Autofahrer den Parkvorgang per App, Anruf oder auch per SMS. Die Parkzeit könne nach Bedarf gestoppt oder verlängert werden. So entfallen Überzahlung und auch Verwarngelder wegen abgelaufener Tickets. Dafür addieren die Anbieter unterschiedliche Zuschläge auf die kommunale Parkgebühr.

Ob ein Auto ein digitales Ticket hat, erkennen die Mitarbeiter des Ordnungsamts am Kennzeichen, das sie mit einem zentralen Online-System abgleichen.