Der Radolfzeller Einzelhandel ist zufrieden: der erste verkaufsoffene Sonntag mit seinem breiten Angebot lockte viele Besucher in die Innenstadt. Nicht zuletzt auch dank der ausgestellten großformatigen Fotografien auf dem Marktplatz.

Die Bilder der Freiluftgalerien der Jahre 2019, 2020 und 2021 waren am verkaufsoffenen Sonntag bei den Besuchern sehr beliebt, wie Beate Grünwald von der Aktionsgemeinschaft Radolfzell auf Nachfrage mitteilt. Ein Dutzend Bilder mit den rund 50 Motiven im Format 200 mal 150 Zentimeter seien an dem sonnigen Nachmittag an Interessierte verkauft worden.

Radolfzell Erster verkaufsoffener Sonntag des Jahres sorgt für volle Straßen in der Innenstadt Das könnte Sie auch interessieren

„Die Motive sind viel größer, als man vermutet, wenn sie in der Luft hängen, und passen nicht in jedes Auto“, so Grünwald. Daher sei es nicht so einfach, die Fotografien zu transportieren. „Die Käufer haben die Bilder zum Teil nach Hause getragen, andere hatten vorsorglich einen Lieferwagen organisiert.“

Ein paar der gekauften Fotografien stehen noch in der Geschäftsstelle der Aktionsgemeinschaft zur Abholung bereit. Die restlichen Bilder der vergangenen Freiluftgalerien sollen an der Kulturnacht verkauft werden, teilt Beate Grünwald mit.