Monatelang musste der Einzelhandel darauf warten, nun war es gestern endlich soweit: der erste verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr zog viele Besucher an. Die besuchten nicht nur die Geschäfte, sondern genossen auch das kulinarische Angebot, dass die Innenstadt zu bieten hatte.

Dies sorgte für Freude bei der Aktionsgemeinschaft Radolfzell, wie die Vorsitzende Sandra Biller-Stocker bei der offiziellen Eröffnung am Kappedeschle-Brunnen zum Ausdruck brachte: „Wir sind froh, dass wir nun endlich die Gelegenheit bekommen, uns und unser Angebot zu präsentieren. Und das real, vor Ort und persönlich.“ Überall in der Altstadt verteilt konnten sich die Besucher über das breite Angebot informieren und Fragen stellen.

Sandra Biller-Stocker ist froh, dass der Handel sich wieder präsentieren darf. | Bild: Verchio Graziella

Neuer OB eröffnet zum ersten Mal

Auch der neue Oberbürgermeister Simon Gröger war erfreut, seinen ersten verkaufsoffenen Sonntag in Radolfzell eröffnen zu dürfen. „Der Tag heute läuft unter dem Motto See(h)reise. Für mich ist es jedoch eine Genussreise“, sagte er. Es sei eine Wohltat und ein Genuss, durch eine lebendige Altstadt zu schlendern, die sich durch ein vielfältiges Angebot an Gastronomie und Einzelhandel auszeichne.

Beide Branchen hätten in den vergangenen zwei Jahren viel einstecken müssen. Der OB lobte den Zusammenhalt untereinander sowie den Einfallsreichtum, Kunden in die Innenstadt zu locken. „Für die Zukunft wollen wir ein strukturiertes Konzept ausarbeiten“, kündigte Gröger an. Dabei soll es einen Austausch zwischen Gastronomie, Handel, Dienstleister, Stadtmarketing, Aktionsgemeinschaft und den Bewohnern geben.

Der neue OB Simon Gröger eröffnete seinen ersten verkaufsoffenen Sonntag. | Bild: Graziella Verchio

Freiluftgalerie für Daheim

Eröffnet wurden an diesem sonnigen Nachmittag auch zwei Freiluftgalerien. Die Bilder die unter dem Motto „Radolfzell – natürlich schön“ in der Seestraße zu sehen sind, gehören der Foto-Ausstellung „Aufgehängt und Hochgesehen“ an, die es nun zum vierten Mal gibt. Neu ist dieses Jahr die Galerie „De Kappedeschle“, die sich über die Post- und Höllstraße bis zum Kaufhaus Kratt erstreckt. Hanjo Ehmann hat die Geschichte von Xaver Deschle nach den 19 Versen des Gedichtes von Hermann Sernatinger humorvoll und mit Liebe zum Detail gezeichnet, wie Lothar Rapp bei der Eröffnung der Freiluftgalerie erklärte. Jedes Motiv trägt auf der Rückseite den jeweiligen Vers des Gedichtes.

Eine weitere Besonderheit in diesem Jahr: Auf dem Marktplatz waren zusätzlich Fotomotive aus den Freiluftgalerien der vergangenen Jahre in einer Verkaufsgalerie ausgestellt. Diese Fotografien wurden von den Besuchern aber nicht nur angeschaut, sie konnten auch erworben werden. „Von den rund 50 Bildern haben wir ein Dutzend verkauft. Eine Handvoll der Motive sind reserviert“, sagte Thomas Dannenberg von der Aktionsgemeinschaft am späten Nachmittag auf Nachfrage.

Die Künstler des Pantomime Walking Act sorgten für gute Unterhaltung in der Altstadt und beim seemaxx. | Bild: Graziella Verchio

Künstler sorgen für Unterhaltung

Bei all dem Kaufrausch kam aber auch der Spaßfaktor nicht zu kurz: Für die kleinsten Besucher gab es eine Stadt-Rallye, einen Segway-Testparcours und eine Fahrt mit dem Kinderkarussell. Spaß für Groß und Klein boten die Künstler der Pantomime Walking Acts, die in großen, bunt geschmückten Blasen durch die Straßen der Innenstadt flanierten.