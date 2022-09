Radolfzell vor 2 Stunden Es werde Licht für Skater im Herzen: Solar-Anlage erhellt den Skateplatz in den Abendstunden Ab jetzt lässt es sich auf dem Skateplatz im Herzen auch abends noch bestens skaten. Denn die neue Flutlichtanlage sorgt für die notwendige Beleuchtung. Der Jugendgemeinderat hatte das Projekt Jahre auf der Agenda.

Offizielle Inbetriebnahme der Lichtanlage am Skateplatz im Herzenareal. Die beiden Jugendgemeinderäte Marci Borgböhmer (oben links) und Nico Kuhn erheben sich mit OB Simon Gröger (oben rechts) in die Höhe, um näher an die Solarlichtquellen zu gelangen, die künftig die Anlage in den Abendstunden erhellen wird. Am Boden freuen sich (von links) Eva-Maria Beller, Rolf Weisshaupt (beide Abteilung Kinder und Jugend), Wolfgang Keller (Abteilung Landschaft und Gewässer) und Ferdi Cihan (Leiter TBR). | Bild: Jarausch, Gerald