Radolfzell vor 1 Stunde

Es hat sich angedeutet, jetzt ist es echt passiert! Das Krankenhaus in Radolfzell ist Geschichte

Vor allem für die Radolfzeller ein echter Schock! Ob in Radolfzell eine neue Klinik gebaut wird und was mit dem alten Gebäude passiert, steht noch in den Sternen. Hier gibt es die Schließung in Etappen zum Nachlesen