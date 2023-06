Radolfzell vor 3 Stunden

Ein Krankenhausförderverein ohne Krankenhaus? Warum es die Gruppe in Radolfzell weiter gibt

Das Krankenhaus in Radolfzell schließt am 30. Juni 2023. Der Förderverein bleibt aber erst einmal bestehen – denn er will sich in einer Sache noch weiter engagieren.