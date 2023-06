Nur noch wenige Tage ist das Radolfzeller Krankenhaus geöffnet, dann wird der Betrieb eingestellt. Zum Abschied haben Mitarbeiter nun eine Botschaft am Klinikgebäude angebracht. Seit Freitag, 23. Juni, hängt am Krankenhaus ein Banner mit der Aufschrift „Die Pflege sagt Tschüss Radolfzell. Danke“.

Wie die Krankenschwester Victoria Schmidt auf Nachfrage erklärt, wolle die Pflege sich in dieser Form bei der Stadt bedanken. Seit 117 Jahren pflegen, betreuen und begleiten Pflegekräfte Kranke im Klinikgebäude auf der Mettnau durch Lebens- und Krankheitsphasen und stehen ihnen sowie den Angehörigen zur Seite. Am 30. Juni sollen die Türen der Klinik endgültig schließen, bis dahin ist allerdings noch eine Notfallversorgung in Betrieb.

Laut Victoria Schmidt soll das Banner noch bis zur Schließung – vorausgesetzt, die Wettersituation lässt es zu – an der Fassade hängen bleiben.