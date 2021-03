Seit fast zwei Wochen können sich Mitarbeitende in städtischen Kindertageseinrichtungen mittels Point-of-Care (PoC)-Antigen-Schnelltest auf eine Corona-Viruserkrankung testen lassen. Diese Strategie hat in Radolfzell bereits erste Erfolge erzielt. Der Großteil des Personals in den zehn städtischen Kindertageseinrichtungen nehme an den zweimal pro Woche stattfindenden Schnelltestungen teil.

Erzieherin wird positiv auf die britische Mutation getestet

Im Kinder- und Familienzentrum Werner Messmer sei in der vergangenen Woche eine symptomfreie Erzieherin positiv auf das Corona-Virus der britischen Virusvariante getestet worden. Dies teilte die Radolfzeller Stadtverwaltung mit. Das Ergebnis des Schnelltests dieser Erzieherin sei fünf Tage zuvor noch negativ ausgefallen. „An dieser Infektion sehen wir, wie wichtig die regelmäßigen Tests sind. Wir konnten die Infektionskette zeitnah unterbrechen“, erläutert Bürgermeisterin Monika Laule.

Im Zusammenhang mit dieser Infektion habe sich eine Gruppe mit insgesamt 25 Kindern sowie drei Kolleginnen als direkte Kontaktpersonen für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben müssen. Gemäß den aktuell geltenden Bestimmungen der „Corona-Verordnung Absonderung“ müssen alle Haushaltsangehörigen der direkten Kontaktpersonen ebenfalls zwei Wochen in häuslicher Quarantäne bleiben, da es sich um die britische Virusvariante handelt.

Nach einer Woche und zwei Testterminen liegt eine erste Bilanz für das Testzentrum am Marktplatz vor. | Bild: Jarausch, Gerald

In Ergänzung zu den bestehenden strengen Hygienemaßnahmen böte die Stadt Radolfzell weiterhin Mitarbeitenden in städtischen Kindertageseinrichtungen an, sich zweimal wöchentlich einem PoC-Antigen-Schnelltest zu unterziehen. Durchgeführt würden die Tests vom medizinischen Fachpersonal der Medizinischen Rehaeinrichtungen Mettnau der Stadt Radolfzell. Durch das Angebot der freiwilligen Schnelltests für Mitarbeiter in den Kindertageseinrichtungen entstehe mehr Sicherheit für Kinder, Eltern und Mitarbeitende. Mittlerweile habe das Team der Mettnau auch weitere Kindertageseinrichtungen freier Träger in die Testtouren aufgenommen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Alle Radolfzellerinnen und Radolfzeller können sich kostenfrei an zwei Tagen in der Woche im kommunalen Testzentrum auf das Virus hin testen lassen. An den ersten zwei Testtagen hätten insgesamt 306 Personen das Angebot im Friedrich-Werber-Haus in Anspruch genommen. Am Mittwoch, 24. Februar, seien an zwei Teststationen 111 Personen und am Samstag, 27. Februar, 195 Personen an drei Teststationen getestet worden. Alle Ergebnisse seien erfreulicherweise negativ ausgefallen.

Angebot gilt immer mittwochs und samstags

Am Mittwoch, 3. März, von 8 bis 13 Uhr können sich Radolfzellerinnen und Radolfzeller erneut ohne Voranmeldung mittels Schnelltest kostenfrei auf eine Coronavirus-Infektion testen lassen. Dieses Angebot gilt immer mittwochs und samstags zur Marktzeit im Friedrich-Werber-Haus.