An der Mooser Wasserprozession nahmen am Montag zahlreiche Ruderer den Weg über den See nach Radolfzell. Am Ufer wurden die Wallfahrer singend empfangen, wonach sie in die Kirche „Unserer lieben Frau“ weiterzogen.





