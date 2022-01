von pm/lam

Wohin soll es bei der Kultur in Radolfzell in Zukunft gehen? In welche Richtung soll sie sich entwickeln, wie soll die städtische Kulturarbeit aussehen? Über mehrere Jahre orientierte sich die Stadt Radolfzell bei diesen Fragen an dem Kulturkonzept „Kultur Radolfzell 2020“, das mit über 3000 Bürgerinnen und Bürgern entwickelt worden war. Nun wird dieses Konzept fortgeschrieben, unter dem Namen „Kultur Radolfzell 2030“ wurden im vergangenen Jahr erneut unter Berücksichtigung von Bürgermeinungen neue Ziele festgelegt.

Workshops zu drei Themenfeldern

Dazu fand schon im Oktober ein großer Kulturkongress statt, zu dem drei Bürgerworkshops zu den Themenfeldern „Musikstadt Radolfzell“, „Kultur ist Gesellschaftspolitik“ und „Kultur ist Wandel“ stattfanden, in denen der Leitsatz und die Leitlinien der bestehenden Kulturkonzeption einer Überprüfung unterzogen und Anregungen erarbeitet wurden. Die Ziele der Kulturarbeit wurden dem gesellschaftlichen Wandel der vergangenen Jahre angepasst.

Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt, sei es zum Beispiel ein Wunsch gewesen, dass die Stadt Kulturschaffenden gegenüber eine vor allem vermittelnde und unterstützende Rolle einnimmt und einen noch stärkeren Fokus auf Kultur als gesellschaftliche Kraft zur Gestaltung der Zukunft legt. Viele Ergebnisse aus den Workshops finden nun Eingang in das neue Leitbild. Kulturausschuss und Gemeinderat haben sich mit dem neuen Leitsatz und den Leitlinien auseinandergesetzt und sie beschlossen.

So sehen die neuen Leitlinien konkret aus

Aber was soll die Zukunft konkret bringen? Den neuen Leitsatz formuliert die Stadtverwaltung folgendermaßen: „Kultur Radolfzell schöpft aus der kreativen regionalen Fülle und versteht sich als gesellschaftliche Kraft – Kultur für alle mit allen.“ Als kulturpolitische Leitlinien nennt sie Investitionen in die kulturelle Bildung und Teilhabe, zudem solle die Kultur Radolfzells die diversen kulturellen Wurzeln aufzeigen, gelebte Traditionen vermitteln und einen Wandel gestalten. Auch solle die Kultur in Radolfzell die regionale Kunst und Kultur „in ihrer Vielfalt“ entdecken, schätzen und fördern und sie soll Plattformen für lebendige Kooperationen bieten, Raum für neues Schaffen und zum Aufbruch ermutigen.

Weiter schreibt die Stadtverwaltung, die Kultur Radolfzell solle durch ein „kreatives, inspirierendes und an den Menschen orientiertes Kulturprogramm“ begeistern, für den Umweltschutz einstehen und nachhaltige Entwicklung unterstützen. Abschließend heißt es: „Kultur Radolfzell lebt die vielfältige Musikstadt“.

Neuformulierung der Ziele

Auch nennt die Stadt drei Neuformulierungen für die Ziele der Kulturarbeit. „Die Kultur leistet einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenleben und gestaltet aktiv die Zukunft der Stadt Radolfzell, ihrer Ortsteile und der Region“, lautet der erste. Weiter heißt es, Kultur solle „gemeinsam mit und unterstützt von allen gesellschaftlichen Interessensgruppen“ funktionieren und sie sollen Klarheit schaffen, zu wissen, was in Zukunft gemacht wird und was nicht.

Laut der Stadtverwaltung werden die Konzepte des Fachbereichs Kultur – mit den Abteilungen Kulturbüro, Musikschule, Stadtmuseum und Stadtarchiv, Stadtbibliothek sowie Milchwerk – und die einzelnen Maßnahmen ausgearbeitet. Das solle bis zum Herbst dieses Jahres geschehen, „sodass voraussichtlich Ende 2022 beziehungsweise Anfang 2023 die weitere Kulturentwicklungsplanung durch die entsprechenden Gremien beschlossen werden und die Umsetzung beginnen kann“.

Ein erstes Ergebnis der Weiterentwicklung des Kulturleitbilds sei bereits jetzt die Einrichtung eines regelmäßigen Kultur-Netzwerktreffens. „Zweimal jährlich wird es stattfinden, der Veranstaltungsort wechselt zwischen Kernstadt und Ortsteilen. Das erste Auftakttreffen wird gerade geplant. Es findet zum Thema Musikstadt im Frühjahr 2022 in der Kernstadt statt“, teilt die Stadtverwaltung mit.