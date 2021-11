Banner für den „Advent am Konzertsegel“ am Bauzaun auf der Mole. | Bild: Becker, Georg

Mittwoch, 10. November: In Österreich knallen die Infektionszahlen nach oben, das hat Auswirkungen bis nach Radolfzell. Beim Brettlemarkt Anfang Oktober im Milchwerk waren Vorstand und Mitglieder des Skiclubs Radolfzell in freudiger Erwartung auf die Wintersaison und die Skilager in den Weihnachtsferien. Ein Jahr war Corona-Pause, da roch es in diesem Herbst im Milchwerk wieder stark nach einem g‘führigen Schnee. Jetzt ist der Optimismus gedämpft. Weil der Nachwuchs drängelt, haben wir eine kleine Anfrage an den Skiclub geschickt. Ob man die Kinder für die Freizeiten schon anmelden könne? Die Antwort lautete wie erwartet. Noch nicht, man beobachte die Lage noch. Am 27. November wird der Skiclub Radolfzell 100 Jahre alt. Hoffentlich mit der Aussicht, die 101. Saison auf Ski und Board zu verbringen.

Radolfzell 500 Besucher im Milchwerk: Der Brettlemarkt des Skiclubs bleibt heiß geliebt Das könnte Sie auch interessieren

Donnerstag, 11. November: Landtagsabgeordnete Nese Erikli wirbt per Pressemitteilung für die sogenannte „Booster-Impfung“. Unsereins verband den Begriff Booster eher mit einem Staubsauger (Power-Booster) oder einer Lichtorgel in der Disko. Luftfahrtingenieure, die keine Journalisten und Virologen sind, denken bei einem Booster an die Schubkräfte eines Raketenantriebs. Sei‘s drum, die Impfspritzen ähneln in ihrer Form ja auch Raketen.

Booster-Impfung und Raketenstarts

Freitag, 12. November: Die Stadtverwaltung Radolfzell weist in einer Pressemitteilung noch einmal darauf hin, dass sie am Donnerstag, 25. November, in der Zeit von 10.30 bis 15 Uhr einen weiteren Gemeindeimpftag im Milchwerk Radolfzell ausrichtet. Jetzt dringt die Nachricht dank Erikli und Pressestelle vom Kleinhirn ins Großhirn durch und ich weiß, wo ich „boostern“ kann und hoffe auf den entscheidenden Schub gegen das vermaledeite Virus. Dafür stehe ich auch drei Stunden vor dem Milchwerk an. So lange dauerte die durchschnittliche Wartezeit beim Gemeindeimpftag Ende Oktober. Wer jetzt einwendet, eine Booster-Leistung sei diese Wartezeit nicht wert, dem sei gesagt, das waren die Wartezeiten vor Raketenstarts selten. Ewig lange dauerte es am 16. Juli 1969 vor dem Schwarzweiß-Fernseher, bis der Countdown auf Null gezählt war und der Schub für den Start der Rakete auf Cape Canaveral einsetzte. Und Apollo 11 landete dennoch auf dem Mond. So gesehen ist die zu erwartende Wartezeit ein kleines Zeitfenster für einen Menschen, aber der dritte Piks ein großer Schub für seine Unversehrtheit.

Radolfzell 236 Personen ließen sich am Gemeindeimpftag gegen Corona immunisieren – aber sie mussten lange Wartezeiten in Kauf nehmen Das könnte Sie auch interessieren

Freitag, 12. November: Nachtrag nach einem Rundgang am See: Am Donnerstag, 25. November, startet auch der „Advent am Konzertsegel“. Geboostert, geimpft, getestet. Eine Regel dafür wird es schon geben: Booster plus, 1 G minus, 2 G plus, 3 G einfach. Ganz sicher.