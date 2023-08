Zu einem Diebstahl von zwei E-Bikes ist es in der Zeit von Freitag, 18. August, 21 Uhr, bis Samstag, 19. August, 9 Uhr, in der Bordwaldstraße in Radolfzell-Güttingen gekommen. Dies teilte die Polizei mit.

Bislang unbekannte Täter hätten gewaltsam die verschlossene Garage eines Einfamilienhauses geöffnet und aus der Garage zwei Damen-E-Bikes der Marke KTM samt Ladegerät, zwei Kisten Bier sowie die Anhängevorrichtung eines Fahrradanhängers entwendet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf zirka 3000 EUR.

Hinweise nimmt das Polizeirevier in Radolfzell unter der Rufnummer 07732 950660 entgegen.