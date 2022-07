Radolfzell vor 5 Stunden

Das Milchwerk wird endlich saniert: Im Sommer 2023 geht es um Technik, Bühne und Beleuchtung

Dass das Milchwerk saniert werden muss, steht schon lange fest. In der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses ging es um nötige Arbeiten in 2023 – für Planung und Ausführung fallen 437.500 Euro an.