Das Diabeteszentrum am Hegau-Bodensee-Klinikum Radolfzell darf sich über eine weitere Auszeichnung freuen. Der Bundesverband Klinischer Diabetes-Einrichtungen (BVKD), „DIE Diabetes-Kliniken“ hat das Klinikum für seine diabetologische Leistungsfähigkeit als „4-Sterne-Haus“ ausgezeichnet. Dies teilte das Hegau-Bodensee-Klinikum mit.

Viertbeste Klinik in Baden-Württemberg

Mit seinen erreichten Punkten ist das Diabeteszentrum Hegau-Bodensee somit auf der Transparenzliste des BVKD neben dem Klinikum Karlsruhe die viertbeste diabetologische Einrichtung in Baden-Württemberg.

Damit würden die langjährige Erfahrung, die hohe Kompetenz und herausragende Qualität des Zentrums gewürdigt, heißt es in der Mitteilung weiter. Für Chefarzt Wolf-Rüdiger Klare und sein Team sei das eine schöne Bestätigung für seine Arbeit und Ansporn für die Zukunft.

Besondere Behandlung bei Diabetes

Das Diabeteszentrum Hegau-Bodensee ist eine zertifizierte Einrichtung und erfüllt seit Jahren die Qualitätskriterien der Deutsche Diabetesgesellschaft (DDG). Als Besonderheit werde für die Behandlung des Diabetischen Fußsyndroms eine interdisziplinäre Station vorgehalten, auf der Diabetologen, Chirurgen, Gefäßchirurgen und speziell ausgebildetes Pflegepersonal zusammen arbeiten.

Auch diese Behandlungseinheit erfülle, ebenso wie die Diabetes-Fußambulanz, die Qualitätskriterien der DDG, heißt es in der Mitteilung. Im vergangenen Jahr wurden über 800 Diabetes-Patienten in Radolfzell behandelt und betreut.

Der BVKD sei als Interessenverband von diabetologisch qualifizierten Kliniken in Deutschland an einer objektiven und nachprüfbare Darstellung des Leistungsspektrums seiner Mitgliedseinrichtungen interessiert, teilt das HBK-Klinikum mit. Dazu sei die BVKD-Transparenzliste entwickelt worden, die alle Akutkliniken des BVKD in einem Ranking abbildet.